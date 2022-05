'Vidjela sam ga kako zabija nož u moju kolegicu. I ranije se ona žalila na njega, prijetio joj je'

Krenula sam prema frižideru. Tad sam začula vriskove i krikove. Prvo sam pomislila da je nešto teško palo na mušteriju. Otrčala sam i vidjela čovjeka kako zabada nož u moju kolegicu Vesnu. Posljednji ubod je bio u prsa, onda su oboje pali na tlo, a ja sam pokušavala dozvati pomoć, rekla je D. M. (37), svjedokinja strašnog zločina iz splitskog Lidla.

Naime, počelo je suđenje Željku Đekiću (55) pred Županijskim sudom u Splitu, optuženom zbog teškog ubojstva bivše izvanbračne partnerice Vesne Perišić (44). Prema optužnici, Đekića terete da je blisku osobu usmrtio na osobito okrutan način, zadavši joj 20 uboda nožem po tijelu. Nesretnu ženu napao je u poslovnici trgovine u Splitu 3, nakon što ju je dugo ponižavao, novčano iskorištavao te joj upućivao prijetnje, zbog čega se ona s njihovim sinom odselila, stoji u optužnici. Zločin koji je šokirao grad dogodio se 30. studenog prošle godine oko 14.50 sati.

- Čula sam ga kako govori: ‘Uništila mi je život, nije mi dala da viđam dijete tri mjeseca’. Skočili smo svi na njega, uspjeli smo doći do Vesne, bila je još živa, ali je disala ‘plitko’. Nakon možda minute sklopila je oči i preminula. Tu se zatekla medicinska sestra kao kupac, krenuli smo je oživljavati dok nije došla Hitna pomoć - prepričala je ključne trenutke zločina svjedokinja D. M., inače zaposlena u Lidlu.

Govorila je i kako im se Vesna požalila na probleme sa Željkom te kako se zbog njega i prijetnji da će ubiti sebe i dijete morala jedanput ranije vratiti s Brača. No o tome je govorila tek kad su se rastali. Druga svjedokinja rekla je kako Vesna toga kobnog popodneva uopće nije planirala doći na posao, mislila je da joj nije smjena. Međutim, kolegice su je nazvale pa je ona brzo došla.

- Bio sam u trgovini, začuo sam krikove. Iz prve nisam shvatio o čemu je riječ, no kako su se ponavljali i bili sve intenzivniji, otišao sam vidjeti što se događa. Čovjek s kapom bio je na ženi, prišao sam i uhvatio ga za vrat, povikao sam: ‘Što radiš, čovječe?’. Nisam vidio nož, ali prišao je momak koji je rekao: ‘Ima nož u ruci!’. Jače sam ga uhvatio za vrat, ispustio je nož, a tek tad sam vidio krv. Bio sam koncentriran na muškarca, nisam puno obraćao pažnju što se događa. Spominjao je djecu, sina, pokojnog brata, a u jednom trenutku stao je zapomagati da ćemo ga ugušiti. Rekao sam mu da ću popustiti stisak ako bude dobar - rekao je svjedok M. G.

Optuženi Đekić zvani Lika zatražio je da mu pročitaju optužnicu jer je rekao da ju do sada nije pročitao. Pred sudom je ustvrdio kako se ne osjeća krivim, odnosno da nije ubio s namjerom. Pokušao je tijekom ispitivanja svjedoka provući dio svoje obrane, no sudac Dinko Mešin to je zabranio. Suđenje se nastavlja sutra.

