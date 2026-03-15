VIDO Francuska odgovorila TRUMPU: Nećemo slati ratne brodove u Hormuški tjesnac!

Izraelska vojska u subotu je objavila je da je dan ranije u Teheranu ubila dva visoka obavještajna dužnosnika povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike
Iran tvrdi: Novi vrhovni vođa nema zdravstvenih problema
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u subotu je američkoj televiziji rekao da "nema problema" s novim vrhovnim vođom, Modžtabom Hameneijem, koji se još uvijek nije pojavio u javnosti ni nekoliko dana nakon imenovanja.
Švicarska vlada odbila dva zahtjeva SAD-a za prelijetanja povezana s ratom u Iranu
Švicarska vlada u subotu je objavila da je raspravljala o zahtjevima SAD-a o preletu zemlje američkih vojnih i službenih zrakoplova te je u skladu sa svojim zakonom o neutralnosti odbila dva ratna preleta povezana s Iranom, ali je dopustila tri preostala zahtjeva.
Francuska: Nećemo slati ratne brodove u Hormuški tjesnac
Francuska neće slati ratne brodove u Hormuški tjesnac, priopćilo je francusko ministarstvo vanjskih poslova.
"Ne. (Francuska) udarna skupina nosača zrakoplova ostaje u istočnom Sredozemlju", navodi se u objavi.
"Francuska misija ostaje: obrambena i zaštitna. Prestanite širiti paniku."
Trump je ranije rekao da se nada kako će Velika Britanija, Kina, Francuska i druge države poslati ratne brodove kako bi Hormuški tjesnac ostao otvoren.