Vidović o izvješću drona: 'Nije bitno ako je bilo bombe ili ne. Važno je da nije bilo žrtava'

O tome tko je i zašto poslao bespilotnu letjelicu koja je pala u Zagrebu u emisiji Otvoreno, urednika i voditelja Mislava Togonala, razgovarali su gosti: Franko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za obranu (Socijaldemokrati); Ante Deur, potpredsjednik saborskog Odbora za obranu (HDZ); Stipo Mlinarić, član saborskog Odbora za obranu (Domovinski pokret); Josip Štimac, bivši zapovjednik HRZ-a; raketni stručnjak Vilko Klasan i Slavko Barić, vojni analitičar, piše HRT.

Član saborskog Odbora za obranu (Domovinski pokret) Stipo Mlinarić kaže kako je današnju konferenciju bilo pomalo smiješno gledati.

- Bilo je tragično gledati kako su pojedinci pokušavali opravdavati ono što se nije smjelo događati kada je letjelica već, nažalost, pala, da imamo cirkus jedno 5 dana, da premijer obilazi, da ministar obrane daje takve izjave. To se ne radi u takvim situacijama. Kad se dogodio takav tragičan događaj trebalo je pustiti sustav da odradi - sigurnosna služba, vojna služba, civilna, institut da naprave i da onda izađu u javnost i kažu što je. Jer ne radi se to tako, pogotovo ne u Hrvatskoj koja je turistička zemlja. Tko će doći u državu u kojoj pada dron od 6 tona i gdje premijer izjavljuje da je tu bilo eksploziva? Mislim da je ovo danas što se dogodilo bilo peglanje premijera, da ga pokušaju oprati, ono što je govorio na početku, rekao je Mlinarić dodavši da je logično da nije pronađen eksploziv jer da je bilo 50 kilograma eksploziva u letjelici, kaže, sva bi stakla u okolici popucala.

Potpredsjednik saborskog Odbora za obranu (HDZ) Ante Deur ističe kako smo ovih dana čuli "puno zaglušujuće tutnjave neistina".

- Pa koga bi mi trebali slušati ako ne ljude od struke? Da li bi trebali slušati ljude koji u svom politikantstvu pričaju gluposti? Hvala Bogu da se nikome nije ništa dogodilo, da nemamo žrtve. Šest tona je palo, ozbiljna bomba, ozbiljan incident se dogodio, srećom bez žrtava. Premijer je došao na mjesto nesreće, pokazao je snagu i da je tu. Struka je bila uključena od samog početka, već sutradan se javnosti pokazalo sve što se doznalo, ništa nije sakriveno, rečeno je da će se čim bude jasno reći ono što smo danas čuli, rekao je Deur dodavši da je Hrvatska sigurna zemlja, članica EU-a i NATO-a.

Slavko Barić, vojni analitičar, kaže kako vjeruje da smo iz ovog incidenta nešto naučili.

- Bilo bi žalosno da ovakav slučaj ne potegne određene korake koji se dešavaju u obrambenom sustavu, prije svega da se procjeni stanje vlastitih sposobnosti, prije svega protuzračne obrane, da vidimo gdje smo došli i zašto se to dogodilo. Po meni čak je i manje bitno je li ili nije bilo eksploziva, ono što smo trebali naučiti je da postoje određene odgovornosti i preuzete obveze koje su na nacionalnoj razini, a to je zaštita u onoj prvoj razini je nacionalna odgovornost, a ne NATO-a. NATO će sigurno svoju zadaću izvršiti, a očito je da nismo stavili dovoljan akcent na zračnu obranu, poručio je.

Bivši zapovjednik HRZ-a Josip Štimac kaže kako su naši radari mogli vidjeti letjelicu još u Mađarskom teritoriju.

- Naši radari su među najboljim radarima na svijetu i oni sigurno mogu vidjeti letjelicu, pogotovo na toj visini, na 300 kilometara najmanje, zavisi od zakrivljenosti zemlje, tamo je sve ravno, sigurno je da su mogli vidjeti. E sad, zašto se nije reagiralo? Vjerojatno se nije očekivalo, bez obzira na rat u Ukrajini, to nas se nije previše doticalo, pa niti Mađara. Često se na radarskim slikama pojavljuju signali koji su lažni pa se to odbacuje kao zanemarivo. To se sigurno i tu dogodilo. Sigurno da se sad opet nešto tako dogodi reagiralo bi se i kod nas i u Mađarskoj, smatra Štimac.

Raketni stručnjak Vilko Klasan kaže kako mi, nažalost, nemamo sustave protuzračne obrane srednjeg i velikog dosega koji bi u ovom slučaju bili učinkoviti.

- Ove jako dobre radare i tu radarsku sliku koji su spomenuti i koji su temelj dobrog sustava protuzračne obrane, a samo rakete i zrakoplovi mogu pogoditi cilj koji radari vide, a nažalost pokazalo se to ovdje, taj nedostatak. Mislim da je promašeno govoriti je li bila bomba, kolika je bila bomba i što je, mislim da se jedno pitanje koje je pitanje nacionalne sigurnosti pretvara u političko pitanje - tko je što rekao, tko je bio u pravu, tko nije bio u pravu, ustvrdio je Klasan.

Rekao je da bi po njemu bilo najbolje kada bi od Izraela nabavili proturaketni sustav tzv. Davidovu praćku. Komentirao je i vijest da su Srbi nabavili kineski proturaketni zid. Kaže da to nije nešto što bi nas trebalo zabrinjavati jer je u pitanju jedna lošija inačica našeg S 300 sustava.

Najčitaniji članci