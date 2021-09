Ni sjednica Predsjedništva SDP-a u utorak nije donijela razrješenje drame koja se odvija u SDP-u, a o četvorici zastupnika odlučivat će se na Glavnom odboru početkom listopada. U srijedu su u HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog gostovali samo Davorko Vidović i Ivo Jelušić, iako su pozvani i drugi članovi stranke.

- Na žalost, postali smo tema - kazao je Vidović, koji bi volio da ovo bude kraj stanja koje u stranci predugo traje. Istaknuo je kako je mir u stranci trajao godinu dana, a onda se odvilo nešto što je teško shvatljivo, predsjednik je krenuo u stvaranje novog SDP-a i izbacivanje članova što se odvijalo postupno.

- U godinu dana izbacili su 14 članova Glavnog odbora jer je Peđa Grbin pretpostavio da mu nisu skloni, raspuštene su tri zagrebačke organizacije, raspušteno vodstvo organizacije u Zagrebu, Slavonskom Brodu, pa su postavljeni povjerenici. To je bilo suludo raditi prije izbora i rezultat je bio loš. Umjesto da preuzme odgovornost, raspuštaju se čitave organizacije - kaže.

Gdje je rješenje? Jelušić kaže da su u SDP-u dvije frakcije već godinama i time je stranka obilježena.

- U SDP-u nema programskih, ideoloških problema, nego sukobi frakcija oko toga tko će biti na čelu, a onaj tko ga ne zauzme, za njega mjesta nema. To mora prestati. Rješenje treba naći - rekao je i dodao da izabrano vodstvo ima legitimitet.

- Klub SDP-a je rezultat volje prethodnog predsjednika, i moraš im pružiti ruku, a Klub mora prihvatiti da vodstvo upravlja i njime. Govorim godinama da treba suzbiti ego, ljudi očekuju da budemo ozbiljna stranka koja se ne bavi time "tko će uzjašiti, a tko će sjašiti" - kaže.

Vidović ne misli da postoje frakcije, već da se radi o tome da je nekoliko ljudi koji su čitave protekle četiri godine destruirali ondašnje vodstvo, nastavilo produbljavati sukob.

- Nitko ne zaziva smjenu Grbina, nego je riječ o suprotstavljanju nečemu krajnje destruktivnom - poručio je i složio se da se klijentelizam polako uvlačio u stranku i da se ona 'kartelizirala' i u tom sustavu članstvo je tu da 'lijepi plakate'.

- O stranačkim stvarima govori se na stranačkim tijelima, svatko tko zatraži riječ, dobit će riječ - kazao je Jelušić i ponovio da Klub SDP-a mora poštivati odluke SDP-a, a ako nisu dobre propitivati ih na tijelima stranke, a ne u javnosti.

- Treba uvažiti političke odluke novog vodstva stranke. Jučer se glasalo i nitko nije glasao za isključenje, rekao je i ispričao građanima zbog toga što njegove kolege rade.

Vidović je rekao da Klub SDP-a ima 32 člana, ljude koji su izabrani s liste SDP-a.

- Riječ je o 4 čovjeka koji su izbačeni iz stranke bez obrazloženja, u krajnje nedemokratskom postupku. Postoje situacije u kojima nema dvojbe može li netko ostati , ali ovdje se ne radi o takvoj vrsti krimena, nego o pukoj osveti. Ja na to ne mogu pristati, ne znam kako Ivo nakon 30 godina može na to pristati - kaže.

Jelušić je rekao da su opcije - inzistiranje na pozicijama i iznošenje prljavog veša koje vodi radikaliziranju ili traženje rješenja da se smiri situacija. Kaže da Klub treba od početka prihvatiti vodstvo i ponašati se u skladu s tim, prihvatiti suradnju i razgovarati, a da se zatim ide na Glavni odbor na kojem će proći odluke Predsjedništva.

- I što onda? Isključiti ljude, raspoloviti Klub, koga će to spasiti? Rješenje je u kompromisu, da ljudi koji nisu u SDP-u, neka ostanu u Klubu, ali da se Klub više ne ponaša kao paralelno političko vodstvo. Vama je vaš ego jači od SDP-a, a birači očekuju mir u stranci, očekuju da tražimo rješenja za njihove probleme, a ne za sujete i ega vaša, poručuje.

Vidović i dalje polazi od teze da nema dviju strana i ne zna koju vrstu ustupka može napraviti Klub u ovom konkretnom slučaju.

- Rješenje bi bilo ovo što smo jučer napravili - ljudi ostaju u Klubu, predsjedniku neće pasti kruna s glave što je ostao u manjini, nitko ne traži da se rukovodstvo mijenja. Ako Predsjedništvo krene u radikalizaciju izbacivanja ljudi, to će dovesti do disolucije koja je zakonita posljedica - rekao je. Tom scenariju se protivi Jelušić, koji kaže da treba smiriti tenzije, ili će doći do podjela i Kluba i stranke.