'Vikala je, skakala i bacala se. Krv mi se sledila u venama'

Nije nam jasno zašto i dalje za to nitko ne odgovara i zašto se ništa ne poduzima. Jedno sam dijete pokopala, druga su djeca zbog stanja u državi morala otići raditi u Njemačku i Austriju, ne želim dočekati smrt još jednog djeteta, zadnjeg uz mene, kroz suze prepričava uplašena majka maloljetne srednjoškolke iz Ivanovca za Glas Slavonije koja je prije nekoliko tjedana u vlastitom domu naišla na stravične prizore.

- Dogodilo se to u noći. Vrištala je, skakala i bacala se. Vidjela je vatru u sobi, vikala je da je pokojni brat ušao u nju. Bile su to strašne halucinacije, krv mi se sledila u venama, nisam znala kako da joj pomognem - kratko je opisala majka kako to izgleda kada joj kći popuši sve popularniju ubojitu drogu koja se lažno prodaje kao osvježivač zraka. Radi se o sintetskoj uličnoj drogi koja je nastala kao snažan i opasan derivat THC-a. Podsjetimo, 2015. godine na zagrebačkim ulicama od iste droge preminuo je petnaestogodišnjak, a brojne druge odvelo je u psihijatrijske ustanove gdje se liječe od teške ovisnosti i psihoze.

Psihoaktivna droga upakirana je u šarene omote i godinama se prodaje legalno u trgovinama i na kioscima već za 20 kuna, a preprodaju je svagdje, čak i po školama, za desetak kuna. Uvozi se najviše iz Kine te iz Nizozemske. Zbog niske cijene i pristupačnosti, sve je više djece i mladih ovisnika. Majka koja je razgovarali o svojoj kćeri poručuje kako roditeljima nije potrebna edukacija. Smatra da bi se roditelji trebali skupiti i prosvjedovati.

- Želimo da država zabrani uvoz i prodaju lažnih osvježivača zraka! Tko iza svega stoji, tko se na osnovi toga bogati i uništava našu djecu? Koga se štiti dok se naša djeca truju i umiru – pita se majka čija je kći prvi puta to probala jer je htjela vidjeti kako se osjeća njezin dečko koji to konzumira već neko vrijeme.

Nakon smrti 15-godišnjaka od iste droge, zastupnica u europskom parlamenti Biljana Borzan, 2015. godine poslala je u proceduru pitanje što Europska komisija čini kako bi državama članicama pomogla da se uhvate u koštac s tim problemom. Kako danas poručuje, procedura zabrane traje puno duže od vremena u kojem se proizvedu novi proizvod i tako zakon uvijek kaska zbog inovacija na tržištu.