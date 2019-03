Viking iz Karlovca: Maskiram se i onda šišam ljude u salonu

Od malih nogu se maskiram, bilo od običnog presvlačenja u slikara ili barmena, do zahtjevnijih maski. Prije nekoliko godina bio sam Freddy Krueger iz 'Strave u Ulici Brijestova', a sada sam nosio masku šumskog Vikinga. Te maske mi rade profesionalci i to po nekoliko sati, rekao nam je karlovački frizer Tomislav Pudina (43) istinski zaljubljenik maškara, maskiranje i svega onoga što fašnik nosi.

U utorak je svoje mušterije, ali i sugrađane iznenadio dojmljivom maskom šumskog Vikinga, a salon je za tu prigodu na jedan dan kamuflirao u 'kafić'.

- Ovo je stvarno ispala najbolja maska do sada. Četiri sata šminkala me prijateljica, vizažistica iz Zagreba, a maska Vikinga je bila njena ideja i iznenađenje i za mene samog. Ispalo je odlično, samo sam se bojao da me na putu do Karlovca ne zaustavi policija, ne znam kako bi reagirali kada bi vidjeli Vikinga za volanom - govori nam Tomislav, dodajući da maske bira osluškujući ideje djece i mušterija. Pripreme za maškare traju tijekom cijele godine: šiva kostime, prikuplja komade odjeće, rekvizite, ideje.- Jednom su me prilikom prijatelji pitali kada ću zaposliti ženu u salonu. Ispunio sam im želju i za fašnik ih je u salonu dočekala Barbie. Živim za maškare, volim reakciju ljudi kada se nasmiju maski, volim zabavu, veselje, pjesmu, ples...jednostavno volim karneval - kaže Tomislav kojem se nakon dugo godina ispunila želja. Naime, Karlovac je nakon dugo vremena ove godine dobio svoj Karneval u čijoj je organizaciji sudjelovao zajedno s inicijativom mladih "Kaos" i drugima.

Foto: Dominik Grguric/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kod preuzimanja ključeva grada, upravo je Tomislav, maskiran u Škota, imao čast frizirati gradonačelnika Damira Mandića, a za "poklon" mu je ofarbao kosu plavim sprejem.

Gradonačelnik je bio oduševljen.

- Ni ja se ne maskiram samo zbog sebe već i zbog promocije svoga grada. Želim zabaviti ljude i djecu da nam bude što više smijeha u gradu. Drago mi je da je nakon dugo godina pokrenut Karlovački karneval kojeg su podržali i sudionici i građani, a na godinu idemo s još jačim intenzitetom. - poručio je Tomislav koji već smišlja masku za sljedeću godinu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

