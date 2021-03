Dobio sam jednu ozbiljnu i ružnu prijetnju. Odmah sam otišao na policiju i podnio sam kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Uznemirilo me, ali me neće pokolebat u daljnjem radu, kratko nam je potvrdio nezavisni vijećnik iz Oroslavja Viktor Šimunić. Nikakve detalje nije htio iznositi zbog policijskih izvida koji su trenutno u tijeku.

Ipak kaže da nije ugodno ni njemu ni njegovoj obitelji.

Dodaje da je ovo prvi puta da je dobio takvu ozbiljnu prijetnju te sumnja da je povezana s njegovim aktivnostima ove godine.

Šimunić, kojega je šira javnost upoznala nakon afere tzv. "zagorski Watergate" u kojoj mu nude funkcije i ilegalnu pomoć u kampanji, prije nekoliko je dana objavio da se planira kandidirati za gradonačelnika Oroslavja kao nezavisni kandidat.

Kandidaturu je najavio prošlog četvrtka na Radio Stubici. Objasnio je i zbog čega se odlučio kandidirati.

- Štel bi da se građane pita u kojem smjeru žele razvoj grada i na što će se trošiti njihov novac. Želim Oroslavje 2.0. To je Oroslavje u kojem neće teći med i mlijeko, ali se niti neće ljudima mazati oči i držati fige u džepu - izjavio je Šimunić za Radio Stubicu.

Krajem siječnja ove godine Šimunić je Uskoku predao spornu snimku razgovora s bivšim predsjednikom krapinsko-zagorskog HDZ-a Žarkom Tušekom u klijeti gradonačelnika Oroslavja Emila Gredičaka.

Na snimci se čuje kako se Šimuniću nudi pomoć u kampanji, plakate, logistiku, a zakon zabranjuje financiranje kampanja preko posrednika. Tušek mu je nudio i mjesto pročelnika, ravnatelja Parka prirode Medvednica ili drugih javnih institucija.

Tušek je kasnije u Saboru potvrdio novinarima da je snimka autentična, no i tvrdio da nije bilo nikakve političke trgovine već da je Tušeku samo htio logistički pomoći u kampanji.

- Jasno sam naznačio da karikiram mogućnost njegovog angažmana, ako uopće bude došao u mogućnost pozicioniranja - rekao je Tušek, koji smatra da ga se htjelo diskreditirati.



Transkript razgovora

Šimunić: Na koji način misliš pomoć?

Tušek: Čekaj, nem ja tebi pisal program, ali ja ti mogu davati informacije.

Šimunić: Znam ja da mi ne budeš pisal program...

Tušek: Ali ti mogu pomagati, dati ti pametne informacije iz ministarstva, od ljudi, od struke znanosti s kojima ja surađujem da vidiš malo kaj ti ljudi misle, da imaš osjećaja oko toga kaj smo propustili. I mogu ti pomoći logistički – da me neš krivo shvatil, ali ako trebaš 25 hiljada plakata onda ti bumo plakate riješili, neš valjda sam trošil te peneze, de buš ti zel donacije? Ti skupljaj sebi donacije, kaj god ti dobiš, dobil si razumiješ me. Ali logistički, ljudski, infrastrukturni da imaš nekakvu logistiku, ali ne u smislu da bum ja sad tebi rekel „ti govori ovo, ti govori ono“.

Šimunić: Jasno je meni.

Tušek: To je nekorektno, to opće nema veze z mozgom. Zato ono kaj možemo, možemo da....Možemo ti pomoći, ali zauzvrat sve te pomoći i logističke i svega ostalog, bi htio da sjednemo i da onda se dogovorimo ako uspijemo u tom nekom projektu, kaj bumo delali. Kaj buš ti, mislim je opće ne znam dal' tebe zanima neke javne dužnosti, ja to sad ne znam… di ti radiš?

Šimunić: U HT-u...

Tušek: U HT-u si , sad ja ne znam koji je tvoj profesionalni daljnji... dal' tebe zanima neka javna dužnost? Ak' te zanima i o tome možemo razgovarati, to sad ti moraš meni reći. Ja sam tebi u smislu kampanje spreman pomoći ljudski, logistički. Spreman sam, kak se zove. Da programski razgovaramo oko nečega. Šta bi mogel Savez za zagorje, da se oko toga dogovorimo, jel tako ne? I kak se zove, nakon toga su sve, svi razgovori su otvoreni. ....Ti mene razmeš.

Šimunić: Kaj ja imam od toga? Ja sam onda županijski vijećnik.

Tušek: Zašto bi ti bio županijski, ti možeš biti, recimo ti možeš biti potpredsjednik županijske skupštine.

Šimunić: Mogu biti, vau.

Tušek: Možeš biti..

Šimunić: Pa tko je potpredsjednik županijske skupštine u Zagorju? Tko je potpredsjednik županijske skupštine? Hahah to ti govorim

Tušek: Možeš biti predsjednik skupštine. Da o tebi ovisi većina, o tvojim mandatima većina u županijskoj skupštini onda možeš biti i predsjednik županijske skupštine, jel tako ne? Ali ja ti govorim da o tebi i ne ovisi, ako hoćeš biti dio platforme, možemo se dogovoriti oko nečega, ako ti hoćeš neku javnu dužnost, ja sam ti to odmah rekel, znači hoćeš biti pročelnik u županiji, dal hoćeš ti voditi neku instituciju u županiji to je sve na stolu za dogovor. Ali ja neću sad da ispadne da smo došli trgovat s tobom oko funkcija znači al to je hoćeš ti biti ravnatelj hm parka priroda bogte hm Medvednica, hoćeš biti ravnatelj institucija za zaštitu ekologije Zagorja, ono kaj je, hm, Radoboju...Mislim ja sad karikiram stvari, hoćeš biti pročelnik , mislim ja ti govorim kaj ima u županiji...

Gredičak: Kaj bi ti Viktor, kaj bi ti?

Tušek: Ako tebe to zanima.

Gredičak: Kaj bi bilo ok, da u toj suradnji, na neki način tebi ovoga bude okej, situacija poslije izbora, kaj bi ti volio. De ti misliš da bi mogao najviše doprinijeti Zagorju poslije izbora ako pomogneš toj promjeni...

Tušek: Zamjenik župana nemreš biti jer to moraš ići u koaliciju s nekim.

Šimunić: Da to je koalicija, ne, ne pričamo...

Tušek i Gredičak: Predsjednik skupštine možeš bit.

Tušek: Ali dobro gle to su već znači, to su protokolarne stvari.

Gredičak: Tako je.

Tušek: Ali ako ako se gospodin Viktor hoće angažirati u javnoj dužnosti ja sam to sad jasno rekel gdje konkretno vodi neku instituciju... di doprinosi nečem konkretno , ako ima interesa za to.... To je onda ulazak u neku zajednički paket ljudi koji budu vodili upravljali institucijama. Normalno da je na dispoziciji, čovjeka koji je dao svoj politički doprinos , ali ja ga neću na to tjerati. To je stvar.. to je sve na stolu.