Vili Beroš: 'Ja gradonačelnik? Ako je to u interesu građana...'

Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u Dnevniku RTL-a gdje je govorio o svojim političkim ambicijama, radu nedjeljom, svojoj popularnosti, listama čekanja...

Ono što vas čeka jednom kad se stožer ugasi je ono s čime su se borili svi ministri zdravstva do vas u većem obujmu nego što su oni mogli i zamisliti, a to su liste čekanja – kako ćete vi srediti bolnički sustav jednom kad korona prođe?

Moram reći da jedva čekam uhvatiti se s time u koštac. Već je u tijeku jedna sistemska analiza onoga što je bilo napravljeno i na osnovu tih elemenata nadam se da ćemo biti u mogućnosti unaprijediti cijeli bolnički sustav. Dakle, nije samo riječ o listama čekanja, riječ je o organizacijskom modelu i primarne zaštitne zaštite i bolnica i financiranja. Tako da su to sve elementi s kojima se jedva čekam suočiti, a koliko ću biti uspješan ćemo vidjeti, ali neke elemente i energiju imam.

POGLEDAJTE VIDEO Vili Beroš odgovara na 20 pitanja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vašu početnu uspješnost su zapravo ljudi pohvalili, crtala su vas djeca kako super heroje, Crodemoskop vas je prošli mjesec stavio na prvo mjesto najpopularnijeg političara, a ovoga puta ste ipak pali za duplo, na 3. mjesto. Što se dogodilo?

Pa kao prvo, zahvalio bi svima koji su mi dali suport na taj način. Ali, ja sam liječnik, želim biti funkcionalan i želim u onome što radim biti najbolji. Tako je bilo s koronom, a bit će i nakon korone. Ostavit ćemo i dalje našim građanima i građankama da me ocjenjuju, a ja ću nastojat biti najbolji mogući.

A hoće li vas moći ocijeniti i na lokalnim izborima? Želite li biti gradonačelnik Zagreba?

O tome još nismo razgovarali, te teme su pred nama u dužem vremenskom periodu.

Ali vidite se u politici?

Pa gledajte prvenstveno sam liječnik i ministar zdravstva i želim biti krajnje funkcionalan u resoru, ali isto tako trebate znati da sam član Vlade, dio HDZ-a i provodim njihovu politiku i da ću ukoliko mi stranka dodijeli neke druge zadatke, ako budem smatrao da ih mogu izvršiti, pristati na to u interesu hrvatskih građana.

Znači postoji opcija, možemo to tako ostaviti?

Uvijek u životu postoji opcija.

Dvije su stvari izazvale najviše polemike u javnosti. Prva je bila zabrana rada nedjeljom, a druga je to što ste prije pustili vjernike u crkvu nego što ste dozvolili probe u kazalištima. Kad sad na to gledate stojite li i dalje iza toga ili vidite to kao političku odluku kako su je mnogi ocijenili?

Ja ću vam reći sljedeće - od prvog trenutka sva smo naša razmišljanja i ideje bazirali na epidemiološkim preporukama. Ja kao ministar uopće nisam puno razmišljao i odlučivao o tome koje mjere kad, struka je iznjedrila što i kako. A kad smo kod nedjelje, vi znate da je mobilnost građana jedan od većih faktora širenja infekcije pa nedjelja kao dan kad ne rade ljudi, škole, vrtići se i nametnula kao logičan izbor da dodatno smanjimo tu mobilnost.

Ali ona neće ostati neradna kad prođe opasnost?

Kad se vratimo u nekakvu normalnost onda ćemo gledati što i kako, u ovom slučaju vam je to tako.

Tema: Hrvatska