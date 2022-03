Vinkovci: Prvi put uskrsnice i korisnicima osobne invalidnine

Grad Vinkovci i ove će godine isplatiti uskrsnice umirovljenicima s najnižim mirovinama, a prvi će ih put dobiti i korisnici osobne invalidnine.

'Iz godine u godinu nastojimo osigurati što veća sredstva za ovu namjenu, korisnici osobne invalidnine će prvi put dobiti uskrsnice, a nadamo se kako ćemo u budućnosti moći podignuti i cenzuse", rekao je zamjenik gradonačelnika Josip Romić.

Istaknuo je da je gradska vlast usmjerena na projekt "Vinkovačka obitelj", koji obuhvaća sve generacije.

"Ako se uzme u obzir da smo se ovih dana sa srednjim školama dogovorili financirati pripreme za državnu maturu učenicima, jasno je kako smo u svakom trenutku fokusirani na naš projekt 'Vinkovačka obitelj', koji obuhvaća sve generacije“, Romić.

Na sjednici Odbora za poboljšanje uvjeta života osoba treće životne dobi Grada Vinkovaca, održanoj u petak, donesena je odluka po kojoj će korisnici osobne invalidnine dobiti 200 kuna uskrsnice, umirovljenici s mirovinom do 1000 kuna 400 kuna, oni s mirovinom od 1000 do 1500 kuna 300 kuna i oni čije su mirovine od 1500 do 2500 kuna 200 kuna uskrsnice.

Predsjednik tog odbora Marinko Lukenda rekao je kako su financijska sredstva koja se izdvajaju za božićnice, uskrsnice i ostale potrebe umirovljeničke populacije u Vinkovcima iz godine u godinu sve veća, pri čemu je podsjetio kako je prošle godine za uskrsnice i božićnice u gradskom proračunu bilo osigurano milijun kuna, a ove godine milijun i pol kuna.