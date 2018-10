Vip postaje A1 i tim povodom časti svoje korisnike

Povodom ove promjene kompanija A1 Hrvatska pripremila je posebne poklone koje korisnici mogu iskoristiti tijekom listopada i tako dobiti vrhunsko digitalno iskustvo dok testiraju naše internetske brzine, mrežu i uživaju u ekskluzivnom premium sadržaju. Na prodajnim mjestima A1 ili kupnjom na web stranici http://www.a1.hr/ , postojeći korisnici mogu ostvariti 1.200,00 kuna popusta na tv set ili mobilni uređaj po izboru uz aktivaciju nove mobilne ili fiksne linije. Korisnici A1 digitalne i satelitske televizije te A1 Xplore TV usluge (nekadašnja Vip NOW usluga) cijeli će mjesec listopad moći besplatno uživati u ekskluzivnim prijenosima UEFA Lige prvaka na PlanetSport kanalima. Uz to, sve postojeće i nove korisnike mobilne aplikacije od 2.listopada u Moj A1 aplikaciji (donedavno Moj Vip) čeka atraktivan poklon od 10GB za pretplatnike i 2GB za korisnike na bonove koji se mogu iskoristiti do kraja istog mjeseca.