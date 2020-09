Virovitičanin dobio prijavu: 'Ne širim koronu, ne idem u birtije'

Virovitičanin N.M. zaradio je kaznenu prijavu jer ga je policija zatekla u kafiću, a ne kod kuće u samoizolaciji. No, on tvrdi da je bio oko kuće

<p>U petak navečer došli su mi u kuću policajci i kazali kako sam prije podne bio u jednom kafiću u Virovitici, a ja nemam pojma ni gdje se taj kafić nalazi,kazao nam je Virovitičanin N.M. (62).</p><p>PU virovitičko–podravska protiv njega je podnijela kaznenu prijavu za širenje i prenošenje bolesti, konkretno korona virusa, jer je, umjesto u samoizolaciji, bio na piću na terasi jednog ugostiteljskog objekta. Posjetili smo kafić u kojem je bio, no vlasnik lokala rekao je kako se ne sjeća da ga je vidio.</p><p>Optuženi muškarac tvrdi nam da je prva tri dana rujna dolazio u virovitičku Opću bolnicu na pretrage, da bi mu poslije rekli kako mora na liječenje kod kuće. Tvrdi nam da je cijelo vrijeme bio u dvorištu ili na okućnici koju je čistio jer je obrasla travom. Ne isključuje da su ga možda i tražili, ali on tvrdi da nije nikamo odlazio.</p><p>- Gledajte, živim sam i imam opskrbninu od 1006 kuna i povremeno mještanima ispumpavam septičke jame. Ove dane nikud nisam izvan dvorišta izlazio.</p><p>Iz kuće sam hodao po svom imanju, ali nikog nisam ugrožavao. Danas (srijeda) mi je istekla mjera i evo vidite da sam i sad kod kuće, gdje ste me i našli – govori čovjek koji za sebe kaže da je cijelo vrijeme potpuno zdrav.</p><p>Pomalo je sarkastičnim tonom kazao kako saborski zastupnici i članovi Vlade koji su u kontaktu s pozitivnim osobama ne moraju u izolaciju.</p><p>- Izgleda da mi koji smo bili u Domovinskom ratu smo izgubili po bojišnicama imunitet na neke bolesti, a oni su tad stekli imunitet daleko od mjesta na kojima su se gubili životi.</p><p>Tada i sada za te pojedince vrijede druga pravila, a za nas to isto ne vrijedi – tvrdi naš sugovornik.</p><p>Na desno oko ne vidi jer mu je to, kako nam se žalio, posljedica ratnih “muka” u Pakracu i okolici, a u međuvremenu je izgubio i 75 posto vida na lijevo oko. Rekao nam je kako mu je to prvi glas da je podnesena kaznena prijava protiv njega. Nakon što je podnesena kaznena prijava, o čemu je i policija službeno izvijestila prošlog tjedna ne navodeći njegov identitet, trebao bi dati iskaz pred Općinskim državnim odvjetništvom. No vjerojatno će se pričekati s njegovim pozivanjem jer se nikome ne žuri kontaktirati čovjeka koji je bio pozitivan na korona virus. Postavlja se pitanje kako bi i policija trebala postupati u slučaju nekog težega kaznenog djela za koje se određuje istražni zatvor, a osoba bi trebala provesti 48 sati u policiji, koja zasebne prostorije za takve situacije nema.</p>