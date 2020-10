Virus stigao i na nedostižni Vis: Zatvoren je dječji vrtić, a testira se sve štićenike doma za starije

Do jučer je Vis smatran otokom koji je izbjegao koronavirus, no sada je zabilježeno šest slučajeva. Gradonačelnik Ivo Radica ovom prilikom obratio se stanovnicima

<p>Koronavirus stigao je i na otok Vis. Tom prilikom gradonačelnik <strong>Ivo Radica </strong>obratio se sugrađanima i predstavio poduzete mjere: </p><p>- Nažalost, korona je došla do nas. Zasad imamo dva pozitivna slučaja, a obavlja se još testiranja. Stožer civilne zaštite grada Visa zatvorio je dječji vrtić iz preventivnih razloga. U osnovnoj školi prvi, četvrti i peti razred u petak nisu imali nastave, a kao što znate, u ponedjeljak i utorak su praznici, tako da ćemo vidjeti što će se događati u sljedećih par dana - kazao je Radica. </p><p>To ne znači da je virus u vrtiću - zatvoren je samo iz predostrožnosti. Nitko od djelatnika i korisnika nema simptome koronavirusa. </p><p>U postupku je, dodaje, testiranje starijih i nemoćnih stanovnika iz viškog doma. Ustanova može primiti do 80 osoba. </p><p>- Ako budemo odgovorni i pridržavamo se propisanih epidemioloških mjera, moći ćemo je zaustaviti da se ne proširi dalje. Slikovito, to je kad se dogodi jedan mali požar i uzmete gumu i sić vode, pa ga ugasimo. Nemojmo dozvoliti da mora doći kanader gasiti taj požar. Strpimo se tjedan, dva dana da vidimo što će se dogoditi i molim vas, budimo svi odgovorni – poručio je gradonačelnik.</p><p>Današnja statistika Stožera Splitsko-dalmatinske županije Visu je dodala još četiri slučaja, što znači da ih je za sada evidentiranih šest.</p><p>Ovo su prvi slučajevi zaraze na otoku Visu. Ni u turističkoj sezoni nije bilo evidentiranih oboljelih osoba, a prema procijeni samih stanovnika otoka s kojima smo ovo ljeto imali prilike razgovarati, gostiju je bilo otprilike 30 posto manje nego prijašnjih godina, dok se u samoj špici sezone teško moglo pronaći smještaj. </p>