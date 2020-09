Policija je potvrdila da je dobila dojavu o napadu no\u017eem\u00a0u 12 sati i 30 minuta poslije pono\u0107i po lokalnom vremenu. Glasnogovornik policije je potvrdio da su odmah krenuli na mjesto doga\u0111aja, te da su\u00a0ubrzo nakon doga dobili jo\u0161 nekoliko dojava o ubodenim osobama. - Znamo koliko je ljudi ranjeno, no trenutno ne mo\u017eemo iznositi detalje - izjavili su iz policije.\u00a0

U gotovo isto vrijeme i u Londonu je petero ljudi ozlije\u0111eno u obra\u010dunu o\u0161trim predmetima. Jedna je osoba dobila ozlijede opasne po \u017eivot, a petero njih je uhi\u0107eno.\u00a0

Više ljudi noćas izbodeno u samom centru Birminghama

U dijelu grada koji je poznat po barovima i klubovima više je osoba zadobilo ubodne rane. O točnom broju ozlijeđenih kao i o težinama ozljeda policija još ne želi govoriti

<p>Više ljudi noćas je izbodeno nožem u strogom centru Birminghama u Velikoj Britaniji. Policija je izvijestila da je u teškom izgredu noćas nešto poslije ponoći po lolalnom vremenu ozlijeđeno više osoba. Dio grada koji je poznat po barovima, klubovima i intenzivnom 'noćnom životu' policija je potpuno ogradila i zamolila da se znatiželjnici ne približavaju tom području. </p><p>Policija još nije sigurna je li događaj povezan s terorizmom, no prema izjavama svjedoka čini se da je bila riječ o obračunu koji je izmakao kontroli. Jedna svjedokinja je za BBC Radio Five Live rekla da joj se čini kako se jedna skupina mladića borila s drugom i da je pritom čula rasističke uvrede. - Nisu se prepirali ili razgovarali, odmah su poletjele šake i boce - izjavila je ona.</p><p>Policija je potvrdila da je dobila dojavu o napadu nožem u 12 sati i 30 minuta poslije ponoći po lokalnom vremenu. Glasnogovornik policije je potvrdio da su odmah krenuli na mjesto događaja, te da su ubrzo nakon doga dobili još nekoliko dojava o ubodenim osobama. - Znamo koliko je ljudi ranjeno, no trenutno ne možemo iznositi detalje - izjavili su iz policije. </p><p>U gotovo isto vrijeme i u Londonu je petero ljudi ozlijeđeno u obračunu oštrim predmetima. Jedna je osoba dobila ozlijede opasne po život, a petero njih je uhićeno. </p>