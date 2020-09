Više od 140 izlagača na Biograd Boat Showu: Ove godine traje dan duže, počinje 21. listopada

Biograd Boat Show traje dan duže i bit će otvoren u srijedu 21. listopada i trajat će do nedjelje 25. listopada 2020.

<p>Još je mjesec dana do otvaranja 22. Biograd Boat Showa! Više od 140 izlagača prijavilo je svoje sudjelovanje na ovogodišnjem sajmu. Ova činjenica pokazuje otpornost nautičke industrije i ulijeva optimizam u ovim izazovnim poslovnim vremenima. Što smo bliže otvaranju očekujemo da će se mnogobrojne prijave tek potvrditi.</p><p>· Tri najveća izlagača su prijavila izlaganje s ukupno 28 plovila prosječne duljine veće od 11 m.</p><p>· Do sada najveće prijavljeno plovilo koje će biti izloženo je Elling E6, dužine 20 metara</p><p>· Ilirija d.d. je za Biograd Boat Show dobila punu podršku Civilnog stožera Zadarske županije i nastavlja planiranje događaja sukladno propisanim mjerama kako bi se osigurala sigurnost izlagača i posjetitelja.</p><p>22. Međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show, u organizaciji i domaćinstvu Ilirije d.d., turističke kompanije iz Biograda na Moru, svoje ovogodišnje izdanje prilagodit će novim oklonostima.</p><p>Kako bi se poštivale epidemiološke mjere održavanja distance najveći sajam plovila u Srednjoj Europi odražat će se jedan dan duže odnosno sveukupno pet dana i to u razdoblju od 21.-25.10.2020. u Marini Kornati, Biograd na Moru. S obzirom da je sajam na otvorenom i na moru, svježi zrak i otvoreni prostori omogućuju sigurnije okruženje.</p><p>Kako bi zadovoljili međunarodne i nacionalne zdravstvene i sigurnosne kriterije Ilirija d.d. vrlo pažljivo prati trenutno stanje i priprema se za uvođenje mjera namijenjenih javnoj sigurnosti odnosno sigurnosti izlagača i posjetitelja.</p><p>Kao zlatni član IFBSO-a, Međunarodne federacije organizatora izložbe plovila, Ilirija d.d. surađuje sa svojim kolegama na donošenju novih sigurnosnih mjera i standarda sigurnosti u organizaciji sajma. Biograd Boat Show u prethodnu dvadeset i jednu godinu isprofilirao se kao vrhunska nautička manifestacija, najveći sajam plovila u Srednjoj Europi i nezaobilazno nautičko središte, a u nacionalnim okvirima uz potporu Ministarstva turizma, Hrvatske gospodarske komore i nautičke industrije sajam se promovira i kao kongres nautičke industrije i turizma u Hrvatskoj gdje se na jednom mjestu okupljaju svi njegovi ključni segmenti.</p><p>Svijesni uloge i značaja Biograd Boat Show-a za nautičkoj industriju i turizm sajam će u mjesecu listopadu pokazati njihove novitete te zasigurno ubrzati i olakšati B2B umrežavanje za pripremu poslovne godine 2021.</p>