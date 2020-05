Što svi srčani bolesnici trebaju znati o utjecaju korona virusa?

8.30

Capak: Nema više ručnik do ručnika i gužve

Ravnatelj Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako će izgledati ovogodišnji odlazak na more obzirom na epidemiju korona virusa.

- Ako bude povoljna epidemiološka situacija, neće biti gužve na plažama, u kafićima... Bit će komunalni redari, vlasnici plaža, grad ili hotel će se morati brinuti o tome da ne dođe do kontakta, neće biti ručnik do ručnika, ležaljka do ležaljke, jer virus je još uvijek tu - rekao je Capak u emisiji Dobro jutro, Hrvatska na HRT-u.

Što se tiče otoka i odlaska na otoke, Capak je rekao da će se stanovnici otoka, žele li da im gosti i turisti dođu, morati prilagoditi novom načinu života.