Obavijesti

News

Komentari 0
ŽESTOKI UDARI

Više od 20 poginulih u udarima na stambene zgrade u Iranu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Majid Asgaripour

U Teheranu je 10 stanara stambenog kompleksa u okrugu Šahr-e Rej.

Više od 20 civila ubijeno je u napadima na stambena područja u iranskom glavnom gradu Teheranu i kurdskoj pokrajini Kermanšah, prema izvješćima medija u petak.

U Teheranu je 10 stanara stambenog kompleksa u okrugu Šahr-e Rej poginulo u raketnom napadu, izvijestila je u petak državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na glasnogovornika vatrogasne službe.

POTRESNA SCENA VIDEO Iranski nogometaši nosili ruksake za 150 pobijenih curica
VIDEO Iranski nogometaši nosili ruksake za 150 pobijenih curica

U gradu Kermanšahu na zapadu zemlje napadnuto je više od 10 stambenih jedinica, navode iz ureda guvernera. Ubijeno je trinaest ljudi, uključujući dvoje djece.

Napadnute su također dvije čeličane u Isfahanu u središnjem Iranu i Ahvazu na jugozapadu zemlje. U objema tvornicama oštećeni su dijelovi sustava za opskrbu električnom energijom i jedna radionica.

Prema izvješćima, u Isfahanu je jedna osoba smrtno stradala, a dvije su ozlijeđene.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Centar 112 dobio 4700 poziva u Zagrebu i okolici. Izmjereni su rekordni udari vjetra u gradu
ORKANSKO NEVRIJEME

Centar 112 dobio 4700 poziva u Zagrebu i okolici. Izmjereni su rekordni udari vjetra u gradu

Kaotično nevrijeme u dva je dana opustošilo grad Zagreb i okolicu. Šteta se zbraja, potrgana stabla uklanjaju, a promet se i dalje nije normalizirao
Potres usred noći u Zagrebu
EPICENTAR NA MEDVEDNICI

Potres usred noći u Zagrebu

Potres se osjetio u Zagrebu i užoj okolici, javlja Seizmološka služba geofizičkog odsjeka PMF-a
FOTO Ovo je Zagreb danas!
MEGAGALERIJA

FOTO Ovo je Zagreb danas!

Broj vatrogasnih intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026