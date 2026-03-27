Više od 20 poginulih u udarima na stambene zgrade u Iranu

Više od 20 civila ubijeno je u napadima na stambena područja u iranskom glavnom gradu Teheranu i kurdskoj pokrajini Kermanšah, prema izvješćima medija u petak.

U Teheranu je 10 stanara stambenog kompleksa u okrugu Šahr-e Rej poginulo u raketnom napadu, izvijestila je u petak državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na glasnogovornika vatrogasne službe.

U gradu Kermanšahu na zapadu zemlje napadnuto je više od 10 stambenih jedinica, navode iz ureda guvernera. Ubijeno je trinaest ljudi, uključujući dvoje djece.

Napadnute su također dvije čeličane u Isfahanu u središnjem Iranu i Ahvazu na jugozapadu zemlje. U objema tvornicama oštećeni su dijelovi sustava za opskrbu električnom energijom i jedna radionica.

Prema izvješćima, u Isfahanu je jedna osoba smrtno stradala, a dvije su ozlijeđene.