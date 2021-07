Prema podacima sustava e-Visitor proteklog vikenda, od petka do nedjelje, u Hrvatskoj je ostvareno više od 336 tisuća turističkih dolazaka. U odnosu na drugi vikend u srpnju prošle godine to je 16 posto dolazaka više, no u usporedbi s rekordnom 2019. godinom zaostajemo za 39 posto, prenosi HRT.

Dosad je ostvareno oko 2 milijuna noćenja što je u usporedbi s 2020. porast od 23 posto, ali u usporedbi s 2019. je pad od 29 posto.

U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 635 tisuća turista, a 87 posto je stranih, najviše Nijemaca, Slovenaca i Poljaka.

Najveći broj gostiju trenutno boravi u Istri, na Kvarneru i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a najviše ih privlače Vir, Rovinj i Poreč.

Proteklog vikenda na hrvatskim autocestama prometovalo je više od 712 tisuća vozila, a naplaćeno je preko 38 milijuna kuna cestarina. U odnosu na isti vikend lani, promet se povećao za 29 posto dok je iznos naplaćene cestarine porastao 36 posto. Rezultati su vrlo slični onima iz 2019. godine.