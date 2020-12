Više od 40 posto građana će se cijepiti, najviše vjeruju Markotić i podržavaju kazne za maske

Od mjera najviše podržavaju odluku o ograničavanju broja sudionika okupljanja. Slažu se i s kaznama za maske, a više od 50 posto ispitanika podupire zatvaranjem kafića, teretana i dvorana za rekreaciju

<p>Hrvatska broji dane do dolaska prvih doza cjepiva - a <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3939606/veliko-rtl-ovo-istrazivanje-kome-se-u-pandemiji-najvise-vjeruje-podrzavaju-li-gradjani-zatvaranje-kafica-i-teretana-i-jesu-li-promijenili-misljenje-o-cijepljenju/" target="_blank">RTL DANAS</a> donosi rezultate ekskluzivnog istraživanja Promocije plus za RTL: kakvo trenutno raspoloženje vlada u zemlji.</p><p>Živimo u novom normalnom koje određuje skupina ljudi - okupljena u Nacionalnom stožeru. U istraživanju za prosinac građani u njih većinom imaju dosta povjerenja, ali ono u odnosu na prošli mjesec pada, a raste nepovjerenje. </p><p>Potpuno Stožeru vjeruje i u njega ima veliko povjerenje više od 30 posto ispitanika, dok gotovo 30 posto njih timu koji odlučuje o našim životima dosta vjeruje, ali imaju rezervi prema nekim njihovim postupcima. Gotovo 40 posto ispitanika stožeru ne vjeruje ili u njega ima vrlo malo povjerenja. </p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="2028383" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-48/marko.png" title="" width="100%"></x-inline>Najviše povjerenja u Markotić</h2><p>Osoba od najvećeg povjerenja je i dalje Alemka Markotić, kojoj podrška građana i raste. S drugog mjesta znanstvenik Ivan Đikić svrgnuo je ministra Vilija Beroša.</p><p>Sa svojim izjavama i čestim kritikama rada stožera dobiva sve više podrške građana, većinom SDP-ovih birača, za razliku od Markotić koja uživa većinom potporu HDZ-ovih. Pada popularnost glavnom hrvatskom epidemiologu, ali malo raste šefu stožera Davoru Božinoviću, koji je zauzeo sedmo mjesto sa 2.9 posto simpatija ispitanika. I dalje je velik broj onih koji stožeru ne vjeruje – više od 14 posto.</p><p>Također je istraženo što građani misle o donesenim mjerama u borbi protiv širenja zaraze.</p><p>Prema novim rezultatima građani bi bili i još rigorozniji od Stožera. Iako manjina, oko 24 posto ispitanih, misli da su mjere pretjerane ili uglavnom pretjerane, više od 34 posto njih ovaj djelomični lockdown u kojem živimo posljednjih tjedan dana, smatraju potpuno pogođenim. A da su mjere nedovoljne smatra više od 38 posto građana. No treba napomenuti da potpora mjerama pada u odnosu na prošli mjesec.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="2028386" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-48/koje.png" title="" width="100%"></x-inline>Koje mjere podržavaju?</h2><p>Građane smo pitali i koje su to mjere koje najviše podržavaju. Kažnjavanje zbog kršenja mjera koje je na snazi od jučer je na samom vrhu. Najviše podržavaju odluku o ograničavanju broja sudionika okupljanja. Slažu se i s kaznama za maske, a više od 50 posto ispitanika podupire zatvaranjem kafića, teretana i dvorana za rekreaciju.</p><p>No, ne treba zaboraviti da su rekreacija i kretanje vrlo bitni u ovoj pandemiji, kao i jačanje imuniteta – sve dok ne dođe cjepivo.</p><h2>Stav o cijepljenju</h2><p>Upravo se ovih dana najavljuju prve doze za Hrvatsku, a sve više postavlja pitanje treba li cijepljenje protiv korone biti obvezno. U RTL-ovom istraživanju građani su rekli ne i to velikom većinom od 64 posto.</p><p>Gotovo 30 posto ispitanika smatra da cijepljenje ipak treba biti obvezno, evo i njihovih razloga: to jedini način zaustavljanja epidemije, podsjećaju na uspješnu borbu na isti način s ospicama, a dio ispitanika sumnja da bi neodgovorne tako trebalo natjerati na odgovorno ponašanje.</p><p>Ne slažu se s ovim tezama ispitanici koji su protiv obveznog cijepljenja i koji su u većini: glavni razlog koji navode je da je pravo na izbor ustavno pravo pojedinca, boje se nuspojava, a dio njih protivi se općenito obveznim cjepivima.</p><p>Na pitanje tko će se cijepiti, a tko ne, više od 40 posto ispitanika je odgovorila s da, bez obzira na zakonsku obvezu, a ako ih na to natjera zakon cijepit će se još njih gotovo 11.</p><p>I da bude zakonska obveza više od 30 posto ispitanika cjepivo neće primiti, veliki postotak je i onih koji nisu još donijeli odluku njih više od 15 posto.</p><p>Ako znamo da je za uspješno svladavanje virusa potrebna procijepljenost od više od 70 posto populacije - borba će se s virusom nastaviti i nakon dolaska cjepiva.</p>