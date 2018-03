Više od 57.000 oboljelih: Gripa je u Hrvatskoj uzela 35 života?

Ovogodišnja sezona gripe je dosad uzela najveći broj žrtava. Njih čak 35 slučajeva povezuje se s gripom, dok stručnjaci tvrde da je ta brojka i veća, no da se uzrok smrti najčešće pripisuje nekom drugom uzročniku.

Najveći broj umrlih dosad je bilo 27 ljudi i to 2010. godine kada je Hrvatsku zahvatila pandemijska, odnosno svinjska gripa.

- Uočavamo jednu intenzivnu godinu, što po broju oboljelih, što po trajanju, ali i neuobičajenoj dominaciji B virusa, koja je trajala sve do unazad dva tjedna - istaknuo je Vladimir Draženović, virusolog iz Nacionalnog centra za influencu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za Jutarnji list.

Iako se gripa uglavnom pojavljuje oko Božića i traje do Uskrsa, ove godine vrhunac traje već rekordnih 10 tjedana. Draženović ističe kako su ove godine najviše pogođene starije osobe koje se nisu cijepile, a da su bolnice i čekaonice stalno pune.

Jedna od većih epidemija

Do sad je prijavljeno oko 57 tisuća oboljelih. Predviđa se kako će do kraja sezone gripe biti prijavljeno oko 70 tisuća slučajeva, no Draženović objašnjava kako je taj broj zapravo puno veći.

- Velik broj oboljelih ne bude prijavljen tako da se ta brojka može pomnožiti minimalno s dva. Samim time može se reći da je ovo jedna od većih epidemija u zadnje vrijeme - kaže Draženović.

No, epidemija ipak slabi, a Draženović ističe kako bi razlog za to mogle biti nešto više temperature koje su najavljene za idući tjedan. S porastom temperatura se očekuje da će ljudi više boraviti na otvorenom, a prostorije prozračiti.

Osim velikog broja zaraženih i smrtnosti, za ovu neobičajnu sezonu gripe karakterističan je i virus tipa B, soja Yamagata. Uglavnom dominira virus tipa A, bilo H3N2 ili H1N1, dok se B pojavljuje na početku ili na kraju sezone i to u bitno manjem postotku.

- Sve do unazad dva tjedna dominirao je tip B, sada je A u porastu. Ali ove godine dominiraju svi virusi, dakle dva soja tipa A i dva soja tipa B - kaže Draženović.

Cjepivo, koje je svake godine preporučljivo, ove je godine izazvalo neugodne situacije obzirom na dominaciju tipa B. Naime, ovogodišnje cjepivo nije sadržavalo soj Yamagata, no unatoč tome, stručnjaci ističu kako je ipak dalo određenu zaštitu.