Visio nad provalijom od deset metara: 'Ozlijedio je ruku'

Dva penjača su se u subotu ujutro pokušala uspeti do vrha kalničke ferate, ali jedan od njih je ozlijedio mišić na ruci pa nije mogao nastaviti penjanje. Laički rečeno, ostao je visiti sa stijene pa je u pomoć uskočio HGSS

<p>Slobodan dan i lijepo vrijeme izmamili su u subotu ujutro dvojicu penjača na savladavanje još jednog izazova. Cilj im je bio uspeti se do vrha kalničke ferate, no lakša ozljeda ruke jednog od njih spriječila ih je u tome. Penjač je, laički rečeno, ostao visiti sa stijene jer zbog boli više nije mogao ni gore ni dolje, a u pomoć je morala uskočiti i <strong>ekipa spašavatelja koprivničkog HGSS-a. </strong></p><p>- Mi smo dobili dojavu od centra 112 o ozlijeđenoj osobi na kalničkoj ferati u 9.53 sati. Pomoć je zvao njegov kolega, koji je bio u podnožju stijene. Tog dana smo dežurali na Kalnik trail utrci, ali uvijek nam jedan tim ostane u stanici za ovakve slučajeve. Odmah smo tamo poslali tim od četvero ljudi, među kojima su i liječnik i medicinski tehničar - prepričava nam <strong>Dejan Bojovski</strong>, pročelnik HGSS-ove stanice u Koprivnici.</p><p>Kako su osiguravali utrku, dodaje, baš tamo su u zraku imali i dron. </p><p>- Sreća je što smo u tom trenu snimali dronom start utrke i kad smo dobili dojavu preusmjerili smo ga na feratu i vrlo brzo uočili unesrećenog. Penjač je bio osiguran užetom, on se ustvari naslonio na stijenu i čekao pomoć, a "zapeo" je na visini od oko 10 metara, na malo zahtjevnijem dijelu. Naš tim je vrlo brzo stigao do njega, spustili su od gore uže, spojili ga na njega i već u 10.21 su ga spustili dolje - kaže nam Bojovski. </p><p>Srećom, penjač nije bio ozbiljno ozlijeđen pa nije trebao u bolnicu. </p><p>- Medicinski tim ga je odmah tamo pregledao i obavio trijažu te prebacio u Dom u Kalniku. Penjač si je ozlijedio mišić na ruci, došlo je do rupture mišića i to zna biti poprilično bolno pa se nije mogao nastaviti kretati. Inače se, kako su nam rekli, bave penjanjem, ali ovo se svakome može dogoditi - kaže. </p><p>Inače, ferata je, pojašnjava Bojovski nama laicima, osigurani penjački put u stijeni. Radi se o velikoj strmini, po kojoj su osigurani klinovi i sajle. Feratanje je drugačije od planinarenja ili penjanja. Kalnička ferata, postavljena 2017. godine, okarakterizirana je kao vrlo zahtjevna i preporučuje se samo iskusnim planinarima ili u pratnji iskusnih planinarskih vodiča. Sama dužina je 60 metara, a savladava visinsku razliku od 40 metara. Riječ je o prvom zahtjevnom planinarskom putu u Hrvatskoj osmišljenom kao vježbalište edukativnog karaktera. </p><p>- Duž ferate postoji sajla, koja je pričvršćena za stijenu i za koju se penjač osigurava užetom, kako bi u slučaju pada ili da se oklizne ostao visjeti na sajli, da ne padne dolje - pojašnjava Bojovski napominjući kako za penjanje na feratu, dakako, postoji i propisana oprema. </p><p>Penjači moraju imati kacigu, adekvatne cipele s dobrim džonom, niske planinarske/pristupne cipele ili najbolje gojzerice, a najtežim stazama nisu na odmet i penjačice, potom penjački pojas, kao i ipsilon, odnosno osiguravajuće uže kojim se osiguravaju prilikom kretanja po ferati te rukavice za lakše držanje na sajli. Potrebno je paziti da je komplet za samoosiguravanje za sajlu pričvršćeno kako treba.</p><p>- Penjanje po feratama postaje sve popularnije, ali najčešća greška koju ljudi rade je precjenjivanje vlastitih mogućnosti pa dođe do laganih ozljeda ili jednostavno do straha pa ne mogu više ni naprijed ni nazad. Spašeni penjač je imao svu opremu, ali eto došlo je do te lakše ozlijede ruke. A ovakva spašavanja su nama uobičajena, već smo ih imali nekoliko na tom putu upravo zbog precjenjivanja svojih mogućnosti - kaže Bojovski.</p>