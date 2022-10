Evo zašto je ukinuta presuda Rinwaldu i ostalima: Splitski sud sam je proširio optužnicu

Da je Visoki kazneni sud ukinuo presudu splitskoga Županijskoga suda za likvidaciju Karmelina Fistanića (38), ubijenoga kraj Omiša početkom studenog 2019. godine, za što su Stjepan Ringwald (49), Jerko Pirić (36) i Vlado Zolota (48) bili osuđeni na ukupno 54 godina zatvora već se pisalo, no nisu bili poznati razlozi zbog kojih su to učinili.

Visoki kazneni sud sad je na svojim stranicama objasnio zašto je prihvatio žalbu trojice optuženika te ukinuo presudu kojom su sva trojica proglašena krivima zbog ubojstva.

- Visoki kazneni sud je utvrdio da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka jer je samostalno izmijenio činjenični opis iz optužnice na način da ju je proširio i time je prekoračio optužbu. Naime, prvostupanjski je sud u presudi nadodao niz radnji za svakog optuženika, a što im nije bilo stavljeno na teret optužnicom. Osim toga, prvostupanjski je sud u presudi ispustio dio činjeničnog opisa iz optužnice, a u obrazloženju presude za takvo ispuštanje nije naveo niti jedan valjani razlog - navodi se u priopćenju Visokog kaznenog suda, naravno bez navođenja identiteta optuženika.

Dalje govore da su razlozi navedeni u prvostupanjskoj presudi nejasni te da postoji proturječnost između izreke i obrazloženja.

- Prvostupanjski sud bez podrobne analize i obrazloženja radnji svakog od optuženika zaključuje da su optuženici zajednički počinili kazneno djelo ubojstva. Naime, kod osuđujuće presude sud je dužan zauzeti stav i obrazložiti koji to dokazi i koje to činjenice potvrđuju da bi bila riječ o zajedničkom i dogovornom postupanju ili pak da je eventualno riječ o tome da su uloge optuženika bile različite. Time su u prvostupanjskoj presudi izostali razlozi o odlučnim činjenicama. Budući da u obrazloženju nedostaju razlozi o odlučnim činjenicama, odnosno dani razlozi su nejasni te postoji proturječnost između izreke i obrazloženja, a pored toga je i optužba prekoračena, to se prvostupanjsku presudu ne može ispitati pa je prema zakonu morala biti ukinuta - priopćio je Visoki kazneni sud.

Naložili su Županijskom sudu u Splitu da u ponovljenom postupku iznova provedu raspravu pred potpuno izmijenjenim vijećem i ocijene sve ranije izvedene dokaze, a po potrebi i nove. Moraju otkloniti bitnu povredu odredba kaznenog postupka i pogreške na koje ih je upozorio VKS i donijeti novu odluku koju će valjano obrazložiti.

Ringwald, Pirić i Zolota optuženi su da su isplanirali Fistanićevo ubojstvo zbog neriješenih imovinskih odnosa koje je Fistanić imao s Pirićem. Ringwalda su teretili da je bio direktni izvršitelj te su ga osudili na 19 godina zatvora, Piriću je kao navodni naručitelj bio osuđen na 18 godina zatvora, a Zolota je zbog pomaganja dobio 17 godina zatvora

Njih trojicu teretili su da su se 2019. dogovorili ubiti Fistanića. Prema optužnici, Pirić i Zolota su osigurali motorističku opremu Ringwaldu, koji je, kad je žrtva zaustavila svoje vozilo, motociklom prišao vozačevoj strani vozila i kroz poluotvoreni prozor vozačevih vrata iz vatrenog oružja ispalio šest hitaca u glavu i vrat žrtve. Žrtva je odmah preminula, a Ringwald je pobjegao motociklom.

