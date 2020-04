Vizija Mosta: RH bez županija i regija, ali jaki gradovi i općine

Hrvatska bez županija i regija, ali jaki gradovi i općine s puno manje političara i vijećnika, Mostova je vizija racionalizacije lokalne i regionalne samouprave. Svoje ideje pretočili su u zakonski prijedlog i uputili ga u saborsku proceduru. Ovaj zakon omogućuje da veći gradovi preuzmu ovlasti županija, a drugi korak je i konačno ukidanje županija.

NAŠA VIZIJA HRVATSKE Prva smo politička opcija koja je ideju racionalizacije lokalne i regionalne samouprave pretočila... Posted by Nikola Grmoja on Monday, April 27, 2020

- Naša vizija je cjelovita Hrvatska bez regija i županija. Znači ne regionalizaciji jer nikada Zadar ne bi pristao biti pod Splitom, nikada Rijeka ne bi pristala biti pod Pulom, a Dubrovnik ni pod kojim gradom. Naša vizija je cjelovita Hrvatska s jakim gradovima i općinama. Danas je jako popularno govoriti o regijama, ali sam uvjeren da to nikad neće proći, a za teritorijalan ustroj potrebna je politička volja. Kada je Most pokazao politički volju, vrlo brzo je postao nepoželjan u vlasti - rekao je Nikola Grmoja.

Predlažu da se smanji broj vijećnika za preko 2000 , ali i ukidanje mjesečne naknade odnosno njezinu isplatu samo za sjednice na kojima su vijećnici prisutni. Predlažu da veliki gradovi i sjedišta županija s preko 35.000 stanovnika preuzmu ovlasti županija u području zdravstva, socijalne skrbi i školstva uz adekvatno financiranje, te da obavljaju i dio poslova općina i gradova do 5000 stanovnika.

Gradovi i općine do 5000 stanovnika ne bi imale profesionalnog dužnosnika već volontera, one od 5000 do 10.000 stanovnika profesionalnog dužnosnika imale bi samo uz odluku vijeća, dok bi one s preko 10.000 imale pravo na profesionalnog dužnosnika.

Traže i ograničavanje mandata načelnika, gradonačelnika i župana na dva mandata kako bi se spriječilo stvaranje lokalnih šerifa, te smanjenje broja zamjenika s oko 750 na 120. U Mostu napominju da je država premala i presiromašna da bi financirala brojne političke kadrove i njihovo uhljebljivanje.

Predlažu i da se za raspisivanje referenduma na zahtjev građana, ali i za opoziv lokalnih čelnika smanji broj potrebnih potpisa.