'Vjerojatno ne želi gayeve jer su uništili apartman orgijama'

Brazilac Fabiano Vallim požalio se na Twitteru kako su mu u Zadru otkazali smještaj u jednom apartmanu, a razlog je - njegova seksualna orijentacija. Naime, tvrdi da vlasnik u svom stanu ne želi ugostiti homoseksualce.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Twitter

Kako je napisao, želio je turistički posjetiti Hrvatsku te je smještaj rezervirao preko internetske stranice Booking.com. Iako nije objavio cijelu prepisku, objavio je snimku zaslona na kojoj piše kako je njegov zahtjev odbijen te da ne primaju homoseksualce.

Really in shock about the way I was treated by a host of a Hotel in #Croatia. #Homophobia really hurts. #Homophobia @bookingcom @Croatia_hr #homophobiaincroatia #gaysincroatia @SomosLGBT @SupporterLgbt @g1mundo @Estadao @nytimesworld @CroatiaNews #LGBTRights pic.twitter.com/hI9Y2XaBrx