Vjerojatno su vidjeli da se od tehničkih, radi političko pitanje

Zašto se odustalo da Predsjedništvo i Skupština EPP-a ne održi u sabornici morat ćete pitati predstavnike Europske pučke stranke, rekao je predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković na pitanje je li ta odluka stigla zbog pritiska javnosti i oporbe.

- Neću komentirati koji su njihovi razlozi za to. Dobio sam informaciju tijekom današnjeg dana da će oni te sastanke otkazati. S obzirom da se radi o tehničkim sastancima, koji su trebali biti zatvoreni za javnost, međutim vjerojatno su vidjeli da se od tehničkih stvari radi političko pitanje i kako ne bi štetili samom kongresu, koji će biti je jedan od najvećih te vrste koji je u Hrvatskoj ikad bio, vjerojatno je to odluka - rekao je Jandroković.

Upitan kako on gleda na to Jandroković je prvo ponovio kako je sve počelo, odnosno da je na upit predsjednika EPP-a da bi u okviru kongresa, u skladu s praksom u drugim državama, tehničke sastanke održali u zgradi parlamenta.

- Istina da se to nije dogodili u glavnim vijećnicama međutim neki od tih parlamenata imaju više dvorana. Mi tih dvorana nemamo i za 140 ljudi imamo mjesta samo u plenarnoj dvorani - kazao je.

Ponovio je da su se na Predsjedništvu Sabora svi izuzev Bože Petrova, suglasili s time. Podsjetio je da su se u eter puštale obmane da će u Sabor doći srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, a koji uopće nije član tih tijela.

. Stvorila se jedna ružna atmosfera koja se fokusirala na potpuno krive stvari i pretpostavljam da je to bio razlog, a mislim da je i dobro da relaksiramo situaciju i da ključne poruke i ključno događaj bude u Areni - rekao je Jandroković napominjući da je ovaj veliki događaja bitan, ne samo za HDZ nego i za Hrvatsku. Na pitanje je li dobro to što Vučić ipak neće doći, odgovorio je:

- Što se mene i Hrvatske tiče njegov dolazak nije posebno bitan. Ovo je kongres Europske pučke stranke, a Vučićeva stranka je samo pridružena članica. On u cijeloj konstrukciji i pripremama kongresa EPP-a je zaista na marginama. već sam rekao da je pogrešno stavljati njega u fokus. To je bio krivi pristup. Nebitno je za nas je l' Vučić dolazi ili ne dolazi. Mi se ovdje koncentriramo na nešto što je puno bitnije, a to je jačanje međunarodnog položaja Hrvatske, a kongres će držati Hrvatsku dva dana u fokusu europske javnosti - rekao je Jandroković.

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić kazao je kako su u EPP-u ocijenili da nema potrebe da zasjedanjem u Saboru stvaraju neugodu svojim članovima, koji bi bili u sabornici, ni HDZ-u. On se slaže s tom njihovom odlukom iako napominje da "se ništa ne dogodilo da su zasjedali u sabornici".

- Sabor neće biti mjesto u kojem će zasjedati EPP. Ne bih više od toga stvarao nikakav problem. To je odluka - rekao je Bačić.

Upita je li ta odluka zapravo popuštanje oporbi, uzvratio je:

- Nije to nikakvo popuštanje nego je odluka da se ta politička skupština održi bez ikakvog pritiska. Ne vidim tu nikakav problem. To je odluka EPP-a u dogovoru s HDZ-om. Za mene je ta priča završena. Bit će na drugoj lokaciji, tijekom dana će biti vjerojatno i objavljena - kazao je Bačić.

Osvrnuo se i na odustajanje srbijanskog predsjednika Vučića da dođe u Zagreb.

- I da je došao u Zagreb na Kongres EPP-a, Vučić nije bio delegat Političke skupštine koja bi bila u Saboru niti bi sudjelovao u njenom radu. Činjenica je da je HDZ, zahvaljujući radu, ugledu u najvećoj političkoj obitelji u Europi domaćin za EPP doista važnog izbornog kongresa na kojoj ćemo birati predsjednika i glavnog tajnika EPP-a i pitanja i primjedbe o Vučiću ne mogu umanjiti značaj da je HDZ domaćin tako velike organizacije u kojoj su članovi brojni premijeri i najvažniji dužnosnici država članica EU - kazao je.