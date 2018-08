'Vjerujem da će se provjeravati svaki potpis za referendume...'

Ministar uprave Lovro Kušćević najavio je četvrtak vrlo interesantnu sjednicu Vlade na kojoj će se dati smjernice fiskalne politike, racionalizirati agencije, zavodi i tvrtke u državnom vlasništvu te konačno donijeti zaključci o provjeri vjerodostojnosti potpisa prikupljenih u referendumskim inicijativama "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj".

"Kroz racionalizaciju agencija, smjernice porezne, odnosno fiskalne, politike građani će dobiti jako puno", poručio je Kuščević uoči zadnje sjednice Vlade uoči godišnjih odmora.

Istaknuo je da će mjere porezne reforme osjetiti i prosječni građanin, poduzetnici, gospodarstvenici i obrtnici jer je riječ o preko dvije milijarde kuna, koliko se planira rasteretiti hrvatsko gospodarstvo i građane.

Danas iz zaključka vlade vidjet će se i da će ova vlada uspjeti smanjiti glomazni aparat agencija i zavoda. Svi ministri morat će po njima postupati i već do kraja godine imat ćemo vidljive rezultate, kaže Kuščević koji procjenjuje da će se na taj način uštedjeti stotine milijuna kuna, bolje organizirati posao agencija i racionalizirati ministarstva.

Vlada će danas donijeti i zaključke kako će se provjeravati vjerodostojnosti potpisa prikupljenih u referendumskim inicijativama "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj".

"Vjerujem da će se provjeravati svaki potpis, odgovara li OIB imenu i prezimenu te autentičnost tih potpisa", rekao je Kuščević podsjetivši da je Sabor jasno dao dva zadatka Vladi - provjeru autentičnosti potpisa i provjeru zakonitosti njihova prikupljanja.

Transparentnost tog postupka, rekao je, u interesu je svih - gotovo 400.000 ljudi koji su to navodno potpisali, ali i onih 3,5 milijuna koji nisu to potpisali. Ne smijemo kontaminirati taj proces, mora jasno biti utvrđeno - tko je potpisa i je li to u skladu sa zakonom", poručio je Kuščević.