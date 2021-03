Broj novozaraženih nas opet mora početi brinuti, smatra pulmolog Saša Srića, jer je najveći od siječnja.

- Porast ne možemo povezivati s novom relaksacijom mjera, to ćemo tek vidjeti kroz dva do tri tjedna. Ova brojka nam ukazuje da imamo razloga za brigu i da možemo očekivati pojavu trećeg vala - rekao je Srića u emisiji Novi dan na N1 te dodao da su se građani počeli previše opuštati.

- Koliko je riječ o trećem valu, pitanje je jer je virus cijelo vrijeme prisutan. Cjepiva kasne. Što se tiče okupljanja, teško je komentirati pogotovo pogrebe. Vjerujem da su svi htjeli odati počast, no unatoč tome velik broj okupljenih u ovoj situaciji mora dati na razmišljanje hoće li se to odraziti na zarazu. Velik broj ljudi je imao maske, no bilo ih je puno, rezultate ćemo vidjeti - kazao je Srića i istaknuo kako se mjere na sprovodu Milana Bandića nisu poštovale.

- Kao liječnik moram reći da mjere nisu poštovane. One se moraju na sve odnositi jednako. Znam da nije lako, ali moramo zatomiti emocije i znati da su mjere beskrajno bitne. Zagovornik sam socijalizacije, ali ponegdje se mjere ne poštuju i to nas mora zabrinuti da ne bismo opet za dva tjedna sve zatvarali - naglasio je Srića.

'Brojevi novozaraženih opet brinu'

Sriću posebno brine činjenica da smo u veljači imali 499 preminulih kaže:

- To najviše brine. Tu su i stariji, s komorbiditetima, ali i mladi, zdravi… Ako će se povećavati broj zaraženih, opet je za očekivati velik broj hospitaliziranih i umrlih. Trenutni broj umrlih se drastično smanjio što ulijeva nadu, no brojevi novozaraženih opet brinu. KB Dubrava spremna je za prihvat i većeg broja pacijenata, no ako se treći val razmaše, ako broj hospitaliziranih poraste, trebat će pomoć i drugih bolnica.

Koja je granica ili broj koji bi nas trebao početi brinuti, Srića je odgovorio:

- Ako bude oko 750 i krene se povećavati, to je znak za alarm. A brojka preko tisuću novozaraženih znak je za pooštravanje mjera.

Što se tiče ruskog cjepiva Sputnjika V, Srića smatra da nemamo razloga ne vjerovati u učinkovitost i sigurnost cjepiva.

- Zagovornik sam da cjepivo mora proći EMA-u, no ne bih imao ništa protiv interventnog uvoza ako HALMED preuzme odgovornost. Bitno je da imamo nečiju potvrdu.