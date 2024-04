Vještak o stravičnom sudaru u kojem su poginuli brat i sestra: 'Ovo se preživi samo čudom...'

Ovo je još jedna u nizu prometnih nesreća gdje su u pitanju gruba nepažnja i neprilagođena brzina vožnje. Direktni sudari u pretjecanju su jedni od najopasnijih vrsta sudara u cestovnom prometu. Vrlo često dolazi do pogibije sudionika, a gotovo uvijek do teških tjelesnih ozljeda pri čemu ljudi ostaju doživotno teški invalidi.

Rekao nam je to sudski vještak za promet Goran Husinec, nakon teške prometne nesreće na državnoj cesti D-8, gdje su u utorak oko 20.30 sati kraj Slanog poginuli brat i sestra Stjepan (21) i Katarina Đerek (19).

Kako su naveli iz policije, auti su se sudarili kad je vozačica (29) iz Albanije u autu slovačkih registarskih oznaka započela nepropisno pretjecati vozilo ispred sebe. Frontalno je udarila u auto makarskih tablica u suprotnom smjeru kojeg je vozio Stjepan. On i sestra poginuli su na mjestu dok je vozačica koja je izazvala nesreću zadobila lakše tjelesne ozljede.

- Takve nesreće možemo spriječiti samo na jedan način, a to je da sustavno ulažemo u obrazovanje vozača i podižemo prometnu kulturu. To i radimo, međutim obrazovanje i kultura se ne mogu stječi preko noći. Vrlo često oni najkulturniji i najobrazovaniji napuste Hrvatsku i otiđu u druge razvijene europske zemlje gdje su bolji uvjeti rada i života - kaže Husinec, no upozorava da u ovom slučaju naša preventiva vjerojatno ne bi djelovala pošto je nesreću skrivila strana državljanka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Pozvao je na oprez u vožnji samom državnom cestom D-8.

. Cesta D-8 je izuzetno opasna, jer je vrlo skliska zbog blizine mora gdje se sitne čestice soli nabacuju na cestu. Ondje se nalaze i druge velike opasnosti, s jedne strane je stijena, s druge provalija. Vrlo je teško pri sudaru proći neozlijeđen. Cijela cesta nema zaštitne elastične ograde u svojoj dužini jer bi to bilo preskupo raditi na tako velikoj dužini ceste - upozorava Husinec.