Vještakinja: Varga je sam sebi slao poruke kao 'Marijanin Rob'

Vještakinja Renata Bradvica analizirala je uređaje koje su zaplijenili Franji Vargi i u njima našla brojne mape s imenom Mamić i razne faze, poruke istog sadržaja i poruke koje je iz nekog razloga slao sam sebi

<p>Saslušanjem vještakinje i informatičke stručnjakinje <strong>Renate Bradvice</strong> iz Vukovara na Županijskom sudu u Osijeku nastavili su suđenje osumnjičenima u 'aferi SMS' <strong>Franji Vargi</strong> i <strong>Blažu Curiću</strong>. Vještakinja je vještačila sve uređaje koje su zaplijenili Vargi te datoteke koje su našli u njegovom računalu, laptopima, mobitelima te Apple satu i vanjskom disku. </p><p>Ključne podatke prikazala je kao slikovnu prezentaciju izdvojivši dokumente u kojima se pronalaze inkriminirajući dokazi. Pronašla je email adrese različitih korisnika, SMS poruke i razne slikovne prikaze ekrana mobitela, koji Vargu povezuju sa Zdravkom Mamićem, bivšim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom, bivšom ministricom Martinom Dalić, sucem vrhovnog suda Marinom Mrčelom, svjedokom u postupku Brunom Hotkom te ljudima iza korisničkih imena Ranko, Sire, Marijanin Rob, Laptas. Najviše pronađenih dokumenata odnosi se na dokumente predane državnom odvjetništvu od strane odvjetnika Ivice Todorića. Neki od tih dokumenata su izvorni, a drugi su izmijenjeni, odnosno u njima se dopisalo određene rečenice. Na više mjesta u laptopu i mobitelu pronađena je i email adresa dcvitan@dorh.hr a uz nju i prilog MMS poruka koja je poslana od Franje Varge prema Mamiću 18. srpnja.</p><p>- Također je pronađena i skica email poruke s adresom marin.mrcela@vsrh.hr. Ne radi se ni o primljenoj ni o poslanoj poruci, nego o skici koja je podložna intervencijama. Nalazi se u 'mapi Mamić', ali i u košu za smeće, i na mobitelu i kao prilog MMS poruci poslanoj Mamiću - kazala je vještakinja.</p><p>U laptopu Franje Varge bilo je više mapa nazvanih Mamić (mapa Mamić-prva faza, mapa Mamić-druga faza, mapa Mamić razno) u kojima je pronađeno više SMS poruka pošiljatelja Sire čiji je sadržaj apsolutno identičan, ali je otkriveno da je vrijeme njihovog nastanka različito i u neke je dopisana dodatna komunikacija. U raw datotekama (originalni, izvorni zapis datoteke predviđen za daljnju obradu jer se njome može lako manipulirati) laptopa pronađeni su dokumenti 'cvitan raw' i 'svastika raw' za koje je zanimljivo da su integrirani u različite komercijalne igre, ali ti dokumenti nisu sadržavali nikakve podatke niti slike.</p><p>U laptopu Franje Varge pronašli su mnoštvo komprimiranih slikovnih datoteka od kojih su neke poslane Zdravku Mamiću, ali i SMS poruka od kojih je više njih Varga slao sam sebi. Varga je iz nekog razloga slao sam sebi poruke sa broja nazvanog Marijanin Rob.</p><p>- Dosta pronađenih datoteka uvijek su se nalazile na par različitih mjesta, ali spremljene pod različitim imenom. No, svaki digitalni sadržaj ima svoju hash vrijednost (hash datoteke) koji pokazuju svoju izvornost i smatraju se digitalnim otiskom prsta. Ni jedna hash datoteka nema iste vrijednosti. Analizom svake datoteke može se vidjeti vrijeme njenog stvaranja, zadnji pristup istoj, ali i vrijeme kada se u datoteci nešto dodatno radilo. Također je značajno da se po avataru jasno vidi tko je nositelj kojeg računa ili broja mobitela što znači da je Varga sam sebi slao određene email poruke i potom ih spremao na razna mjesta - dodala je vještakinja i zaključila kako se analizom svih datoteka može zaključiti da su nastale na spornim uređajima.</p><p>- Kreirane su, premještane i brisane sa raznih uređaja i emailova. Neke se ponavljaju s istim imenima, ali se nalaze na različitim putanjama. Uz svaku izdvojenu datoteku nalazi se mjesto i vrijeme zadnjeg pisanja i zadnji pristup datoteci. Ukoliko je vrijeme starije od vremena stvaranja znači da je ona stvorena ne nekoj drugoj lokaciji; npr. može se preko USB-a premjestiti na drugu lokaciju. Nekolicina datoteka ima ista imena ali se nalaze na raznim uređajima i putanjama. Analizom datoteka zaključuje se da je Franjo Varga bio kreator svih tih datoteka, čak i onih koji se nalaze na ostalim izuzetim računalima. Vidi se i koji je račun bio za koji email - završila je vještačenje Bradvica.</p><p>Odgovarajući na pitanja obrane da li je naišla na neke blokirane odnosno zaštićene dokumente vještakinja je rekla kako su predmet njenog vještačenja bile određene datoteke pa nije morala izvlačiti sve dokumente u uređajima, a na ovima nije zamijetila zaštitu.</p><p>- Da li je moguće otvoriti tekstualni dokument, kopirati podatke i spasiti ga kao novi dokument? - pitao je Varga vještakinju.</p><p>- Kod presnimavanja datoteke, zbog čuvanja iz bilo kojeg razloga, svima je znano da se ona može izdvojiti na USB stick, prenijeti i pohraniti na drugi uređaj. Prilikom prijenosa datoteka na drugo mjesto, čistog prijenosa, ona se može otvoriti i preimenovati - odgovorila je vještakinja.</p><p>- Gospođa je utvrdila da su poruke za Todorića stvorene na mom uređaju i spremljene u datoteku u ožujku. Kako niste vidjeli tu istu datoteku stvorenu u studenom mjesecu koju sam slao Milijanu Brkiću i posredno Andreju Plenkoviću? Jeste li našli tu datoteku? Poslao sam ju i DORH-u. Ako ste pregledavali moja računala, morali ste i to vidjeti - vikao je Varga na sudu no, vještakinja mu je rekla kako je vještačila samo određene datoteke. Zbog povišenih tonova sutkinja ga je kaznila i zabranila mu daljnja pitanja.</p><p>Odvjetnik drugooptuženog Blaža Curića upitao je vještakinju da li je našla ikakav tehnički podatak da je njegov branjenik Blaž Curić Vargi dostavio ikakve kontakt brojeve Martine Dalić ili Andreja Plenkovića.</p><p>- Na slajdu 102 vidi se messenger poruka prema Blažu Curiću, ona sadržava jednu datoteku, ali je ta poruka obrisana, to je bilo 13.11.2017. godine. Nisam našla podatak o brojevima telefona poslanih sa broja Blaža Curića no, to nisam niti dobila na analizu kao izdvojene dokumente. Predmet mog vještačenja nije bio sadržaj telefonskog imenika i SMS poruka izuzetih mobitela - kazala je Bradvica. Postavljeno joj je i pitanje pokrivenosti baznih stanica mobitela obzirom da se istragom utvrdilo da su oba optuženika bili na istoj baznoj stanici u isto vrijeme.</p><p>- Što se tiče baznih stanica treba voditi računa da li se nalaze u urbanim ili ruralnim područjima. U urbanim područjima njih je više. Da bi se utvrdila točna lokacija bazne stanice mora se napraviti triangulacija podataka, odnosno vidjeti da li je korisnik mobitela gostujući na baznoj stanici ili je pretplatnik bazne stanice čiji je vlasnik neki operater. U urbanim područjima veliki je broj korisnika bazne stanice istovremeno jer se koristi optika koja ima veću propusnu moć. Ona može pokrivati različitu veličinu područja, ovisno o jačini i položaju same stanice. Ako je stanica u naselju ovisi i na kojoj je visini a time se povećava i njena lepeza obuhvata područja. No, to također nije bio predmet mog vještačenja - rekla je vještakinja.</p><p>Branitelj Franje Varge uložio je primjedbu na vještačenje smatrajući da njime nisu obuhvaćeni svi oduzeti uređaji, oduzeto ih je 40-tak, niti su sa svih uređaja izuzimani podaci. Vještačenje smatramo nepotpunim. Primjedbu je uložio u sam Varga.</p><p>- Ona tvrdi da je datoteka za Ivicu Todorića stvorena u ožujku 2018. godine, a koju sam ja navodno poslao 19.11. 2017. Curiću. Manipulacija podacima Post Scriptum ne ostavlja tragove osim pregledom posebnim alatima koje gospođa nije mogla utvrditi jer nema potreban program u svom računalu, kako je i izjavila - zaključio je Varga.</p><p>Obrana i dalje traži neposredno saslušanje Tomislava Karamarka, Ivice Todorića i svjedočenje videolinkom Zdravka Mamića i to će se održati u studenom.</p>