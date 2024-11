VKS odbio žalbe Grzunovljeve skupine za izdvajanje dokaza

Visoki kazneni sud (VKS) odbio je žalbe Marka Grzunova i šestorice suokrivljenika optuženih za šverc droge i oružja za izdvajanje dokaza proizašlih iz šifrirane elektroničke komunikacije s aplikacije SkyECC, izvijestio je u srijedu prizivni sud. VKS je, ne navodeći identitete okrivljenika, precizirao da je Uskok pred zagrebačkim Županijskim sudom podigao optužnicu protiv Marka Grzunova i još šestero suokrivljenika zbog krijumčarenja droge i oružja u sastavu zločinačkog udruženja, a koja se, između ostalog temelji na elektroničkoj komunikaciji okrivljenika s aplikacije SkyECC.

Tu komunikaciju su, navodi VKS, pribavila francuska nadležna tijela, a koja je u ovaj predmet prenesena na temelju Europskog istražnog naloga (EIN) koji je izdao Uskok.

Podsjetivši da je optužno vijeće Županijskog suda prije odluke o utemeljenosti optužnice odlučivalo o zakonitosti dokaza na kojima se temelji optužnica, VKS je istaknuo da je odluka prvostupanjskog suda kojom su odbijeni prijedlozi za izdvajanje dokaza pravilna i utemeljena na zakonu.

VKS precizira da je pravilno pravno stajalište prvostupanjskog suda kako je Uskok bio ovlašten izdati EIN za prenošenje dokaza koji su već bili u posjedu nadležnih francuskih tijela. Dodaje i da žalbeni prigovori kojima se problematizira vjerodostojnost komunikacije nadilaze ovlasti optužnog vijeća te nisu relevantni za ovaj stadij postupka.

Uskok je u travnju prošle godine podigao optužnicu protiv sedmorice hrvatskih državljana, među kojima su Grzunov i nećak bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, a koje se tereti da su krijumčarili kokain iz Južne Amerike, marihuanu iz Španjolske do Švedske te oružje iz Hrvatske u Italiju.

Uz Grzunova i Josipa Keruma, među okrivljenicima su i Ivan Stilinović, Tomislav Kljaić, Amer Draganović, Tomislav Drmić te Mario Gavran.

Uskok: Grzunov od Keruma tražio ponudu za snajpere i protuoklopne rakete

Grzunov se tereti da je od kolovoza 2020. do 13. travnja 2022., u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Ekvadoru i Dominikanskoj Republici, povezao Stilinovića, Kljaića, Draganovića i druge zasad nepoznate osobe u zajedničko djelovanje radi uspostave cjelokupne krijumčarske rute trgovine kokainom.

Sukladno uputama, Kljaić i Draganović su pripremili potrebnu dokumentaciju te su dogovorili sklapanje poslova s tvrtkama iz Južne Amerike, a koji su služili kao paravan za krijumčarenje kokaina. Potom su osiguravali transport kokaina kojeg su prodavali po cijeni od najmanje 30.000 eura za jedan kilogram, dok su novac međusobno podijelili.

Uz to, Grzunov i Drmić se terete da su od 21. svibnja 2020. do 18. kolovoza 2022., u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, povezali u zajedničko djelovanje Gavrana, Josipa Keruma i druge zasad nepoznate osobe radi krijumčarenja oružja iz Hrvatske preko Slovenije do Italije.

Prema navodima Uskoka, skupina je u najmanje jednom navratu iz Hrvatske kroz Sloveniju do Italije prokrijumčarila 31 komad oružja, među kojima i 20 automatskih puška po cijenio od 50.000 eura. Grzunov je u još najmanje dva navrata posredstvom Drmića od Keruma zatražio ponudu i cijene automatskih i jurišnih pušaka, puškostrojnica, snajpera i protuoklopnih raketa.

Također, Uskok tereti Drmića da je od 22. lipnja 2020. do 18. kolovoza 2022., u Hrvatskoj, Španjolskoj i Francuskoj, povezao Gavrana i više drugih nepoznatih osoba radi uspostave rute krijumčarenja marihuane iz Španjolske do Švedske i drugih europskih zemlja.

Drmić je, smatra Uskok, zajedno s još dvije nepoznate osobe, u najmanje jednom navratu nabavio 171 kilogram kanabisa koji se, spreman za ukrcaj, nalazio u Španjolskoj. Tamo je poslao Gavrana koji je drogu preuzeo i ukrcao u teretno vozilo, a koji je potom uhićen na španjolsko-francuskoj granici pri pokušaju krijumčarenja droge.

Uskok je u optužnici predložio da se od Grzunova, Stilinovića, Kljaića i Draganovića oduzme imovinska korist od 1,3 milijuna eura te da se od Grzunova, Keruma, Drmića i Gavrana oduzme 50.000 eura imovinske koristi.