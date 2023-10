Vlada čeka da problem 'dogori do prstiju' pa tek onda reagira

Izostanak jasnih odgovora na važna pitanja i nejasna pojašnjenja praksa su koju dugo provodi vlada Andreja Plenkovića. Pitanje je samo čini li to namjerno, da bi se prikrila nesposobnost, ili uistinu ne zna komunicirati. Kako god bilo, za građane i gospodarstvenike to nije dobro jer unosi neizvjesnost i dovodi do pomutnje. Zbog afričke svinjske kuge u problemu su slavonski svinjogojci. Prvo su slušali poruke "Tko nema kategoriju 3, svinje mora zaklati do 31. listopada", a mahom su to mali proizvođači s nekoliko svinja, za vlastite potrebe, zbog čega je buknulo nezadovoljstvo. Zatim je stigla naredba: "Nema kolinja u dvorištima!", a seljacima kojima zdrave svinje odvoze u klaonice, a meso na preradu, mesna industrija otkupljuje i za trećinu cijene.