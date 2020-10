Vlada imenovala Medveda kao zaduženog za državnu sigurnost

Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice u četvrtak donijela odluku da njezin član zadužen za nacionalnu sigurnost bude Tomo Medved umjesto dosadašnjeg člana Davora Božinovića

<p>Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice u četvrtak, među ostalim, donijela odluku da njezin član zadužen za nacionalnu sigurnost bude <strong>Tomo Medved</strong> umjesto dosadašnjeg člana <strong>Davora Božinovića</strong>.</p><p>- Donesena je odluka kojom se, umjesto dosadašnjeg člana Vlade Davora Božinovića, Tomu Medveda određuje novim članom Vlade Republike Hrvatske zaduženim za nacionalnu sigurnost, a koji ujedno obavlja dužnost predsjednika Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija - stoji u priopćenju sa zatvorenog dijela sjednice Vlade.</p><p>Stupanjem na snagu spomenute odluke prestaje vrijediti odluka Vlade od 18. lipnja 2020.</p><p>Državnoj službenici<strong> Anji Jelavić </strong>povučena je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju u Ministarstvu kulture i medija, a dana joj je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove u tom ministarstvu do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja te uprave, a najduže do šest mjeseci.</p><p>Državna službenica <strong>Nevena Tudor Perković</strong> ovlaštena je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za razvoj kulture i umjetnosti u Ministarstvu kulture i medija do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja te uprave, a najduže do šest mjeseci.</p><p>Povučena je ovlast državnoj službenici<strong> Ivani Prgin</strong> za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za arhive, knjižnice i muzeje u Ministarstvu kulture i medija. Državna službenica <strong>Anuška Deranja Crnokić</strong> ovlaštena je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za arhive, knjižnice i muzeje u tom ministarstvu do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja te uprave, a najduže do šest mjeseci.</p><p>Državni službenik <strong>Ivica Šušak</strong> ovlašten je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja te uprave, a najduže do šest mjeseci, stoji u priopćenju sa zatvorenog dijela sjednice Vlade.</p>