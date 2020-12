Vlada iz znanstvenog savjeta izbacuje petero članova? Oni u čudu: Ništa nam nisu rekli...

Potpisnici "spornog" apela su već dulje vrijeme tražili od Plenkovića da izbaci Gordana Lauca zbog njegovih kontradiktornih izjava oko pandemije Covida-19

<p><strong>Andrej Plenković</strong> je donio odluku o izbacivanju petero znanstvenika iz Znanstvenog savjeta, neslužbeno doznaje <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/vecernji-saznaje-iz-vladinog-savjeta-izbacena-petorica-potpisnika-apela-1452013" target="_blank">Večernji list</a>. Oni su ujedno i potpisnici pisma apela upućenog javnosti i Vladi, <strong>Andrej Ambriović Ristov</strong>, <strong>Nenad Ban</strong>, <strong>Petra Klepac</strong>, <strong>Branko Kolarić</strong> i <strong>Igor Rudan</strong>. </p><p>Time je Plenković iz Savjeta izbacio tri epidemiologa, a u Savjetu je ostao, kao epidemiolog, samo Krunoslav Capak. </p><p>Potpisnici "spornog" apela su već dulje vrijeme tražili od Plenkovića da izbaci Gordana Lauca zbog njegovih kontradiktornih izjava oko pandemije Covida-19.</p><p>Kontaktirali smo neke od članova koji su nam rekli da zasad nemaju službenih informacija da su izbačeni, iako su postojale naznake da bi to toga moglo doći jer je premijer Plenković bio ogorčen zbog njihovog apela. </p><p>Kako se može čuti među znanstvenicima koji su potpisali apel, a nisu u Savjetu, zgroženi su informacijom i ne vjeruju da je takvo nešto moguće. </p><p><strong>Apel prenosimo u cijelosti: </strong></p><p><em>Obraćamo se javnosti duboko zabrinuti širenjem drugog vala pandemije u Republici Hrvatskoj i velikim brojem žrtava o kojima svakodnevno doznajemo u javnim glasilima. Odlučili smo javno obznaniti naše preporuke u prevladavanju ove teške javno-zdravstvene i društvene krize u Hrvatskoj.</em></p><p><em>Željeli bismo se ograditi od svih izjava koje su temeljem pogrešnih podataka uvjeravale javnost tijekom mjeseca studenog da će epidemija u Hrvatskoj stagnirati ili umanjivati intenzitet, te da nam strože mjere nisu potrebne ili da nisu učinkovite. Ograđujemo se i od procjena da je virus na bilo koji način oslabio, jer one nisu u skladu sa znanstvenim spoznajama.</em></p><p><em>Kada se utvrdi da je širenje zaraze izmaklo kontroli, potrebno je preventivno i bez odgode aktivirati najoštrije mjere kontrole epidemije koje su u Hrvatskoj politički i ekonomski moguće. Time se poštuje načelo prevencije, tj. sprečava se pojava velikog broja zaraženih, umjesto da ih se mora liječiti, uz preopterećenje bolnica zaraženim osobama.</em></p><p><em>Nužno je osigurati kvalitetne i transparentne informacije o širenju zaraze. To znači da trebaju postojati jasni kriteriji kako testirati osobe pod sumnjom na zaraženost, kojim testovima, gdje se sve u državi provode ti testovi, kako se pribrajaju "vjerojatni slučajevi", te na internetu trebaju biti javno dostupni svi ti podaci. Također je potrebno ustrojiti javno dostupan registar broja zaraženih, broja osoba u samoizolaciji, broja hospitaliziranih osoba, bolnica gdje su osobe hospitalizirane, te raspoloživih kapaciteta pojedinih bolnica za zbrinjavanje COVID-19 bolesnika uz točan broj postelja za liječenje bolesnika kojima je potrebno intenzivno liječenje i respiratora.</em></p><p><em>Nadalje, broju umrlih u bolnicama od COVID-19 treba svakoga dana pribrojiti i broj umrlih izvan bolnica. Ti podaci trebaju biti javni i sasvim vjerodostojni. U uvjetima intenzivnog širenja zaraze i gubitka kontrole nad epidemijom, potrebno je znatno više i odlučnije testirati, kako bi se udio pozitivnih u ukupnom broju testiranih smanjio na niže od 5% sa sadašnjih 30-tak %.</em></p><p><em>Odvajanjem zaraženih i njihovih kontakata od nezaraženih osoba znatno ćemo brže suzbiti epidemijski val. Zdravstvenim ustanovama i epidemiološkim službama diljem Hrvatske treba u razdobljima intenzivnijeg širenja zaraze organizirati znatnu pomoć u osoblju i sredstvima, kako bi se uložio najveći mogući napor u otkrivanje i izoliranje zaraženih, te pravilnom liječenju oboljelih. Zalažemo se i za uvođenje jasno definiranog sustava "semafora", te regionalizaciju, kako bi se potaklo stanovništvo u pojedinim sredinama da održava zarazu pod kontrolom svojim ponašanjem i time izbjegava uvođenje automatiziranih i unaprijed propisanih mjera. Tražimo određivanje ključnih epidemioloških parametara na osnovu kojih se uvode ili ukidaju određene protuepidemijske mjere, kako bi se smanjila neizvjesnost u društvu.</em></p><p><em>Potrebno je unaprijediti komunikaciju o pandemiji, kako bi se povratilo povjerenje u osobe koje upravljaju krizom. Razumije se da, kao stručnjaci, ne preporučujemo odluke u kojima ista pravila ne bi vrijedila za sve u društvu, ili gdje se mjere politiziraju i prilagođavaju pojedinim društvenim skupinama. Potrebno je razumjeti da je ovo problem cijelog hrvatskog društva i pogođeni smo svi zajedno, te se samo velikom solidarnošću i zalaganjem cijelog društva možemo oduprijeti ovom velikom izazovu.</em></p><p><em>Iznad svega, potrebna je iskrena i transparentna komunikacija s javnošću oko toga što su nam u svakom trenutku prioriteti, te jasna pravila koja vrijede za sve jednako.</em></p><p>Prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov<br/> Prof dr. sc. Nenad Ban<br/> Doc. dr. sc. Ilija Brizić<br/> Prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain<br/> Prof dr. sc. Ivan Đikić<br/> Prof. dr. sc. Stipan Jonjić<br/> Doc.dr.sc. Vanda Juranić Lisnić<br/> Dr. sc. Petra Klepac<br/> Dr. sc. Vanja Klepac-Ceraj<br/> Prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić<br/> Doc. dr. sc. Vladimir Krajinović<br/> Doc. dr. sc. Marko Kutleša<br/> Prof. dr. sc. Pero Lučin<br/> Dr. sc. Krešimir Luetić<br/> Prof. dr. sc. Igor Mezić<br/> Prof. dr. sc. Bojan Polić<br/> Prof. dr. sc. Kristijan Ramadan<br/> Prof. dr. sc. Igor Rudan<br/> Doc. dr. sc. Marija Santini<br/> Prof. dr. sc. Mihaela Skobe<br/> Dr. sc. Saša Srića<br/> Prof dr. sc. Igor Štagljar<br/> Prof. dr. sc. Goran Tešović<br/> Prof. dr. sc. Andrej Trampuž<br/> Dr. sc. Boris Ujević<br/> Dr. sc. Domagoj Vučić</p><p><em>Uskoro opširnije... </em></p>