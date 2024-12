Vlada je djelomično popustila iznajmljivačima s porezom. Evo koje su i ostale važne promjene

Vlada je u četvrtak usvojila konačni paket zakona koji će se primjenjivati od sljedeće godine u sklopu nove porezne reforme. U odnosu na jesenski prijedlog, ima nekoliko važnih novosti.

Vlada ostaje kod uvođenja poreza na nekretnine koji će u rasponu od 0,6 do 8 eura po kvadratu odrediti gradovi i općine. Međutim, ipak su poslušali brojne stručnjake i uplašili se da zakon ne padne na Ustavnom sudu, pa su sada izmijenili zakon kako bi i država plaćala porez na svoje prazne stanove. U prvom prijedlogu je bila izuzeta. Podsjetimo, porez na nekretnine se plaća na one stanove koji su prazni ili se kratkoročno iznajmljuju, a ne na one u kojima se živi ili se dugoročno iznajmljuju. Također, uvedena je nova iznimka koja ide na ruku iznajmljivačima. Suhoparno ona glasi: "Porez na nekretnine se ne plaća na one nekretnine koje domaćinu određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje". Domaćin je prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti osoba koja kratkoročno iznajmljuje nekretninu, a ima prebivalište u istoj županiji, pa će tako i dio iznajmljivača biti oslobođen poreza na nekretnine.

Porezna Reforma 2025 by Ivan Hruškovec on Scribd

Dokument možete otvoriti i ovdje

Napravljen je još jedan ustupak iznajmljivačima kroz smanjenje raspona paušala koji se godišnje plaća po krevetu. U gradovima i općinama koje su turistički najrazvijenije, paušal će iznositi 100 do 300 eura umjesto 150 do 300 eura. Odluku o visini donosi grad ili općina. Također, spuštena je granica za drugu zonu razvijenosti i raspon će iznositi 70 do 200 eura umjesto 100 do 200 eura. Za treću i četvrtu zonu razvijenosti, ostaje isti raspon od 30 do 150 eura, odnosno 20 do 100 eura.

Također, Vlada je odustala da 20 posto poreza na nekretnine ide državi, nego će ostajati županijama. Podignut je i prag za ulazak u PDV s 40.000 na 60.000 eura što će pomoći brojnim malim obrtima i poduzetnicima.

Ostale odredbe ostaju kako su i jesenas predložene. Spuštaju se minimalno porezne stope na dohodak, povećava se neoporezivi odbitak s 560 na 600 eura, što prosječno znači osam eura veće plaće. Porezne olakšice za mlade ostaju: oni do 25 godina će dobiti 100 posto povrata poreza, a oni do 30 će dobiti pola iznosa plaćenog poreza nazad. Ukida se olakšica poslodavcima da za mladu osobu(do 30 godina) koju zaposle, ne moraju pet godina plaćati zdravstveni doprinos. Vlada ističe kako to ne umanjuje plaće jer je obveza poslodavca. Međutim, svi poslodavci koji su već u programu, ali i koji zaposle radnike mlađe od 30 do kraja ove godine, imaju pravo na pet godina povlastice. Također, ako od sljedeće godine zaposle osobu prvi puta na neodređeno vrijeme, poslodavci imaju oslobađanje doprinosa na zdravstveno godinu dana.

Također, uvodi se oslobađanje od poreza na dohodak tijekom pet godina povratnike iz inozemstva. Uvjet je da su prije toga dvije godine boravili u inozemstvu.