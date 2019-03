Oprostili im dugove: Vlada je otpisala 700 mil. kuna kredita

Vlada je samo jednom odlukom stvorila uvjete za otpis ukupno oko 700 milijuna kuna kredita što su ih po različitim državnim programima dobili razvojačeni pripadnici Hrvatske vojske, ali i tvrtke preko nekadašnjeg Fonda za razvoj i zapošljavanje. Kako se ti krediti godinama nisu vraćali, ili su reprogramirani bez nade da će biti vraćeni, javlja Novi list.

Vlada je jučer donijela odluku kojom je utvrdila uvjete za njihov otpis i time je samo priznala da tih 700 milijuna kuna glavnice, kamata i zateznih kamata nikada neće moći naplatiti, čime će nestati ta njezina potraživanja jednako kako i Fond za zapošljavanje i razvoj koji je odobrio veći dio tih kredita. Najveći dio otpisa, čak 668 milijuna kuna odnosi se na kredite preko Fonda za zapošljavanje i razvoj, dok je preostalih oko 32 milijuna kuna otpis 285 kredita koji su odobreni razvojačenim braniteljima.

Od 668 milijuna kuna otpisa kredita preko Fonda za zapošljavanje i razvoj, najveći dio, gotovo 482 milijuna kuna, odnosi se na tvrtke koje su završile u stečaju, ali za preostali iznos, veći od 185 milijuna kuna posljedica je gotovo nestvarne situacije u kojoj se Ministarstvo financija našlo.

Kako bi se ublažila ekonomska kriza, Vlada Zorana Milanovića donijela je 2013. godine Uredbu kojom se, kao dio ukupnih mjera pomoći gospodarstvu, Ministarstvu financija, koje je preuzelo poslove ugašenog Fonda, omogućuje da i korisnicima kredita tog fonda odobri odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, otpis ili djelomičan otpis potraživanja. Dodaje se da Ministarstvo financija nije postupalo po toj Uredbi. Već godinu dana kasnije Vlada je izmijenila uredbu i odobravala se samo obročna otplata kredita te otpis potraživanja s osnove kamata, dok otpisi na ime glavnice kredita nisu odobravani.

No, korisnici kredita pozivaju se na stečena prava, temeljem odluka koje je donio bivši Fond i Vladinu uredbu iz 2013. godine, pa su pokrenuli sudske postupke. Kako doznajemo, Ministarstvo je odobravalo ili odbijalo, ovisno o tome ispunjavaju li uvjete, zahtjeve onima koji su ih podnijeli, ali sada to kao stečeno pravo traže i oni koji zahtjev nisu podnijeli, a mogli su dobiti od 30 do 70 posto otpisa kredita. U Uredbi inače stoji da Vlada ili ministar financija "mogu", a ne "moraju" otpisati dug.