'Vlada je prihvatila zahtjeve sindikata, to je kapitulacija...'

Više puta smo u SDP-u govorili da od referenduma neće biti ništa, jer ni jedna Vlada ne može dopustiti da u izbornoj godini na referendumu bude potučena, a tako se na kraju i dogodilo, rekao je Peđa Grbin (SDP) komentirajući odluku Vlade da prihvati sve zahtjeve referendumske inicijative "67 je previše".

- Ovdje se radi o kapitulaciji HDZ-ove Vlade, koja je shvatila da će njen loš i za građane štetan prijedlog biti potučen i shvatila da je bolje popustiti, nego lupati glavom u zid. Naravno da nam je drago da je Vlada ovo napravila, jer ono što su predlagali za umirovljenike i građane je bila katastrofa. No dopustite da ovoj Vladi ipak pristupam s određenom dozom opreza i dok ono što je gospodin Plenković najavio ne vidim crno na bijelo, ne vjerujem nijednu riječ - poručio je Grbin.

Grbin: Zašto je Vlada potrošila milijune

Podsjetio je da je niz obećana dano na dramatičnim tiskovnim konferencijama od kojih na kraju nije bilo ništa. Na sjednici Odbora za ustav danas će se naći prijedlog zaključka oko raspisivanja referenduma inicijative "67 je previše", Grbin smatra da referendumska procedura treba ići dalje sve dok Vlada ne predloži, a Sabor usvoji paket zakona koji bi trebao regulirati zahtjeve sindikata. SDP-ova je podsjetio da je Vlada potrošila milijune kuna iz džepova građana kako bi spriječila referendumsku inicijativu.

- Do jučer su tvrdili da će se urušiti čitav mirovinski sustav, ako se ne provede mirovinska reforma, a danas ovako lakonski kažu da će usvojiti prijedloge, znači da su do jučer, lagali - ustvrdio je Grbin.

Naveo je da usvajanjem zakona koje je Vlada najavila, imajući u vidu dosadašnju praksu Ustavnog suda, referendumsko pitanje postaje bespredmetna.

Goran Aleksić (Snaga) smatra da ovo nije predizborni trik, jer ističe, zašto bismo išli na referendum, ako je ovako jednostavnije.

- Ja bih to isto napravio da sam na Plenkovićevom mjestu. Inače bi se proveo referendum i na to bi se morao trošiti novac, a čemu trošiti novac. Shvatili su valjda da nema izlaza i da mora biti tako kao što ljudi traže - rekao je Aleksić.

Grmoja: Vlada priznala poraz zbog velikog broja potpisa

Nikola Grmoja (Most) podsjetio je da je ova Vlada građanima već ukrala jedan referendum u režiji premijera i Lovre Kuščevića.

- Ovaj nisu uspjeli ukrasti, jer je bilo previše potpisa, preko 700 tisuća i premijer Plenković je morao potpisati kapitulaciju. Ono što su namjeravali provesti ne mogu zbog velikog broja potpisa, ovo je bio jedini mogući potez, priznanje poraza i prihvaćanje zahtjeva sindikata - rekao je Grmoja.

Na pitanje hoće se urušiti sustav kazao je kako izgleda da se u izbornoj godini, uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora, sve može i smatra da se sustav neće urušiti.

- Vladi se definitivno ne treba sve vjerovati, a što će sindikati poduzeti, ja ne znam, ne mogu govoriti u njihovo ime - zaključio je Grmoja.

Bačić: Ako se usvoje zahtjevi sindikata nema potrebe za referendumom

Nakon što je Vlada prihvatila zahtjeve referendumske inicijative Branko Bačić (HDZ) kazao je da ako se prijedlog zakona potpuno usvoji zahtjeve sindikata da onda nema razloga za raspisivanje referenduma.

Iako neki sindikalci kažu da neće odustati od referenduma Bačić navodi da će na Odboru za Ustav donijeti zaključak kojim se Vladi određuje rok da zakonske izmjene uputi u saborsku proceduru.

- Ako, kažem, taj prijedlog u cijelosti bude na tragu zahtjeva referendumske inicijative, nema potrebe održavati referendum - kaže.

I Bačić tvrdi da prihvaćanje sindikalnih zahtjeva nije kapitulacija Vlade.

- Čuli smo što misle hrvatski građani o mirovinskoj reformi, koja je dobila i potporu Europske komisije. Tom se reformom htjelo pomoći održivosti državnog proračuna, a izmjenama zakona napravit će se balans između reforme i činjenice da su građani tražili izmjene zakona o mirovinskom osiguranju - rekao je.

Podsjetio je da je premijer naveo da je 13.000 građana, koji su trebali ići u mirovinu, zatražilo da ostanu u svijetu rada.

- To je pokazatelj da kod građani postoji zainteresiranost da i nakon 65. godine ostanu u svijetu rada. Kroz ove zakonske izmjene to će se omogućiti i tako će se nadoknaditi dio sredstava da bi mirovinski sustav bio održiv - poručio je.

Na opasku da ne može sada govoriti da ovo nije politički poraz vladajućih, nakon što su gurali reformu, odgovorio je:

- Vjerovali smo da će zakoni koji su doneseni kroz mirovinsku reformu pomoći održivosti mirovinskog sustava i povećanju mirovina. Ali, s druge strane, čuli smo volju građana i Vlada se na nju nije oglušila - kazao je Bačić.

Kosor: Imamo volju građana i moramo je poštivati

Darinko Kosor (HSLS) smatra da je razumno što je Vlada prihvatila zahtjeve sindikata.

- Prije tri mjeseca sam rekao, iako je HSLS dio vladajuće koalicije, da se ne može ići protiv volje građana. Bez obzira na to što je HSLS podržao mirovinsku reformu i što mislimo da bi ona dugoročno bila dobra, imamo volju građana i moramo je poštivati - kaže.

Naveo je da on već iznio model da se radi do 65 godina, ali da svi koji žele raditi do 67. godine imaju zakonsko pravo na to.

- To je skandinavski model i Hrvatska mora ići na takvo rješenje. To znači da će barem pola ljudi koji će odlaziti u mirovinu htjeti raditi duže, riječ je, prije svega, o onima koji rade u javnoj upravi, javnim firmama, lokalnoj samoupravi, a možda i dio ljudi koji rade u privatnom sektoru - kazao je.

Kosor na pitanje je li ovo kapitulacija Vlade, odgovara da je to poštivanje volje građana.

Na pitanje što je s odgovornosti premijera i ministra Pavića za sve ono vrijeme kada se nisu nalazili sa sindikatima i slušali njihove zahtjeve, forsirali reklame koje su platili iz proračuna kazao je da su to pitanja za premijera i ministra.

- Tada sam bio protiv plaćenih reklama, jer naš narod je dosta drčan. Kada mu vi cijelo vrijeme objašnjavate da ste baš vi u pravu, on napravi upravo suprotno - rekao je.

Na opasku da je argument je bio da je mirovinski sustav neodrživ i da će se sve urušiti ako se reforma ne usvoji, Kosor je kazao:

- Sigurno dugoročno neće biti dobro. No kada imate volju građana, morate je poštivati, a u idućim godinama tražiti nova rješenja. Bez dužeg rada neće se puniti mirovinski fond, a kako će se za 20 ili 50 godina puniti mirovinski fond, to će očito razmišljati neke druge vlade - poručio je.