Vlada konačno predstavlja sve detalje velike porezne reforme najavljene za iduću godinu

Vlada će konačno danas u 11 sati predstaviti javnosti sve detalje porezne reforme najavljene za početak iduće godine. Ključna promjena je ukidanje prireza i veća autonomija lokalnih jedinica u određivanju poreznih opterećenja.

Pojedini gradonačelnici i oporba su žestoko iskritizirali poreznu reformu jer taj potez vide kao predizbornu podvalu.

Bit je omogućiti rast plaća, pogotovo onima kojima su plaće najmanje u Hrvatskoj. Otklanjam još jednom teze koje se plasiraju da se nešto oduzima lokalnim jedinicama ili velikim gradovima. To je izmišljena teza, a neki je toliko ponavljaju da jedan dio građana možda misli da je istina - ponavljao je ovih dana premijer Andrej Plenković naglašavajući kako to nije istina.

- Ukidamo prirez, ali ostavljamo mogućnost da porez na dohodak bude povećan za onoliko koliko je eventualno prije bio prirez. Onaj čelnik lokalne samouprave koji želi imati isti volumen prihoda povećat će porez na dohodak. Delegirali smo im ovlast da sami procjene žele li imati manju stopu poreza na dohodak i ostaviti više novaca u džepovima građana ili će imati veću stopu - poručio je.

Poreznom reformom predlaže se i smanjenje mirovinskih doprinosa za određeni broj građana do određenih primanja.

- To smanjenje će im ostaviti veća primanja na plaći, a umjesto njih će država to nadomjestiti - kazao je premijer odbacivši tezu da će se ugroziti mirovinski sustav.

- Da se mirovine isplaćuju jedino i isključivo na temelju doprinosa ne bi nitko dobio mirovinu koliku ima sada. Godinama doplaćujemo dio za mirovine iz poreznih prihoda. Da bismo povećali plaće onima koji imaju manja primanja, mi drugih prostora nemamo. Osim da poslodavci povećaju plaće, to je najbolji način - dodao je.

Ministar financija Marko Primorac najavio je kako su procjene da će reforma proračun koštati godišnje 400 milijuna eura. I on odbacuje tezu da će lokalne jedinice ispasti "bad guys."

- Nema bad guysa. Ako ukupno porezno rasterećenje poreza na dohodak može biti upravo onoliko koliko je bilo prije, nema razloga da netko bude bad guy. Situacija može biti ista kao prije, ali se omogućava dodatno rasterećenje ukoliko to netko bude želio i mogao podnijeti - samo to. Dakle, neće biti omogućeno nekome da prikupi više nego što je prikupljao porezom na dohodak i prirezom nego maksimalno kolika je bila ta stopa prireza i poreza na dohodak kroz porez na dohodak. Ako govorimo o Gradu Zagrebu, on će moći uvesti stopu poreza na dohodak koja će odgovarati prema postojećoj stopi plus prirez - naglasio je dodavši kako Grad neće dobiti ništa ako ne bude dodatno rasteretio, ali će dobiti od zahvata u mirovinskom sustavu, kroz povećanje osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove obitelji.