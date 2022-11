Vlada na sjednici donijela dvije strategije - razvoja željezničkog sustava te održivog turizma

Donošenjem pisma sektorske politike, Vlada stavila je naglasak na ulaganje u razvoj željezničkog sustava te time odredila nadolazeće desetljeće potpuno posvećeno modernizaciji i restrukturiranju željezničke infrastrukture, poboljšanju usluga željezničkog prijevoza te unaprjeđenju sustava sigurnosti, istaknuo je ministar prometa Oleg Butković predstavljajući Strategiju razvoja željezničkog sustava do 2032.

Strategija razvoja željezničkog sustava: Tri strateška cilja, 13 prioriteta

Naglasio je kako je riječ o složenom sustavu - prugama u duljini 2617 kilometara te 546 kolodvora, 1498 željezničko-cestovnog prijelaza, 109 tunela i 543 mosta.

- Prugama prometuje 13 teretnih prijevoznika, jedan putnički, u 2021. prevezeno je 15,1 milijun tona roba, 13,5 milijuna putnika i ostvareno 540 milijuna putničkih kilometara, stoga ne iznenađuje činjenica kako su Strategija željezničkog sustava, kao i Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture te Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom dio osnovnih elemenata reforme željezničkog sustava - poručio je.

U ovom dokumentu, istaknuo je, utvrđena su tri strateška cilja - održiv i konkurentan željeznički sustav, integriran i intermodalan željeznički sustav te siguran i dostupan željeznički sustav.

- Identificirano je 13 ključnih prioriteta, neki od njih su modernizacija nove željezničke mreže, voznog parka, poboljšanje ekonomske i financijske održivosti željezničkih društava u državnom vlasništvu, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, povećanje konkurentnosti i sigurnosti - naveo je ministar.

Strategija održivog turizma do 2030.

Vlada je usvojila i Strategiju održivog turizma do 2030.

- Strategija sadrži viziju razvoja turizma u smjeru održivosti, identificira ključne izazove, razvojne potrebe i potencijale te donosi konkretna prioritetna područja za ostvarenje strateških ciljeva. Provedena je i strateška procjena utjecaja na okoliš - istaknula je ministrica turizma Nikolina Brnjac.

Strategijom se, dodala je, želi postići ravnoteža između tri elementa održivosti - ekonomskog, sociološkog i ekološkog.

- Do sada smo ekonomske pokazatelje pratili kroz satelitski račun turizma, no sada je u pripremi izrada prvih satelitskih računala održivog turizma, koji predstavljaju nadogradnju turističke statistike u pogledu sva tri stupa održivosti i to upravo zato što se ekonomska održivost ne može gledati izdvojeno od ekološke i socijalne - poručila je dodavši kako su osigurana sredstva za ostvarenje strateških ciljeva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti u iznosu 1,25 milijardi kuna za privatni turistički sektor i 930 milijuna za javnu turističku infrastrukturu.

A kroz višegodišnji financijski okvir još dodatnih 1,3 milijarde kuna.

