Časna sestra je, doznajemo, nakon napada otišla kući, pozvala prijateljicu te su zajedno otišle u bolnicu. Na mjestu događaja, neslužbeno doznajemo, policija nije pronašla tragove napada
Vlada na X-u pisala da 'osuđuje napad na časnu' pa naglo tvit obrisali. Policija još istražuje
Osuđujemo napad u kojemu je ozlijeđena časna sestra, učiteljica jedne zagrebačke osnovne škole. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se do kraja rasvijetlile sve okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena, objavila je Vlada RH na svom profilu na društvenoj mreži. No ubrzo je tvit bez objašnjenja nestao s njihovog profila. Prije nego je maknut, mi smo napravili "screenshot".
Policija sve istražuje
- Policijski službenici odmah su poduzeli sve žurne mjere i radnje. Prema informacijama danas zaprimljenim od liječnika, žena je lakše ozlijeđena. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena - objavila je policija.
Kako neslužbeno doznajemo, odmah nakon saznanja policija je obavila pregled užeg i šireg mjesta događaja na zagrebačkoj Malešnici, no tamo nisu pronašli tragove koji bi upućivali na napad oštrim predmetom.
Na sreću, ubodna rana koju je zadobila, iako od oštrog predmeta, nije bila duboka.
Kao što je uobičajeno u ranim fazama kriminalističkog istraživanja, policija zasad ne odbacuje nijednu mogućnost oko ozljede.
