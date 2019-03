Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić u petak je izjavio da je ponuda strateškog partnera Tomislava Debeljaka za Uljanik bila 'prenapuhana, od države se tražilo previše i bio je to oblik ucjene', a Vlada ne može pristati na ucjene privatnog partnera.

- Vlada jednostavno na to nije mogla pristati. Međutim, još uvijek ima prostora pomoći da se zdravi dio brodogradnje spasi, ali mora tražiti način kako omogućiti nastavak brodogradnje i dovršetak brodova kako bi se smanjio ukupan trošak krize. Kako će to napraviti ne mogu trenutačno komentirati, ali vjerojatno je za to dobila dodatno vrijeme - ustvrdio je Grčić.

Po njegovoj ocjeni, Vlada očito nije spremna donijeti konačnu odluku o Uljaniku i 3. maju, pa je to vjerojatno razlog zašto su i pravosudna tijela odgodila svoju odluku.

Grčić smatra da u ovoj priči ne smije biti svađe već se problemu mora pristupiti hladne glave.

- Cijelu priču treba izvući tako da bolesno tkivo odstranimo, a zdravo ili poluzdravo spasimo. To je put, a što će iza toga biti pitanje je strateške procjene ima li brodogradnja u tržišnim uvjetima potencijala da opstane - smatra SDP-ovac.

Ako rješenje nije strateški partner, onda ostaju dvije opcije - da država preuzme brigu o brodogradilištima ili stečaj s preustrojem. Mi smo za prvu varijantu jer je realnija, poručio je Grčić.

Dodaje kako bi volio da se država ne miješa u to, ali već je duboko umiješana i treba spasiti sve što se spasiti može.

Grčić procjenjuje da se trošak jamstava može smanjiti, ako se brodovi izgrade.

- Uz to vjerojatno ide i financiranje dijela plaća koje do sada nisu isplaćene i možda neki kredit, gdje država ne bi mogla izbjeći da ne sudjeluje - kazao je.