Vlada neće potrošiti ni lipu od 100 milijuna kuna za spajanje općina: 'To je zaista neozbiljno'

Od pompozno najavljenih 100 milijuna kuna za stvarno ili funkcionalno spajanje općina, Vlada ove godine neće potrošiti ni lipu. Odnosno, ni oni koji su se prijavili na natječaj, već imaju zajedničke službenike, tvrtke ili ustanove, ove godine neće dobiti novac.

24sata su prva pisala da je interes za spajanje općina mali. Objavili smo prošli mjesec da niti jedna općina nije iskazala interes da se ugasi i pripoji, a nekolicina ih se prijavila za zajedničke funkcije. Prema posljednjim podacima, ukupno je stigao 31 zahtjev za zajedničke funkcije iz tri grada i 19 općina. S tim da je od tog broja čak 12 zahtjeva iz Pazina, koji ima niz zajedničkih funkcija s okolnih sedam općina. Podsjetimo, Hrvatska ima 428 općina...

Ali ni ti koji su se prijavili neće dobiti novac iako je Vlada usvojila kriterije za poticanje i isplate prije pet mjeseci, a prošla su tri mjeseca otkako je Ministarstvo financija raspisalo poziv. Zašto? Pa najjednostavnije rečeno, Ministarstvo uprave i Ministarstvo financija sad razrađuju kriterije za primjenu kriterija. Odnosno, trebaju još jedan pravilnik koji će detaljnije precizirati isplate i slučajeve.

Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić (Možemo!) kaže nam kako su je u utorak iz Ministarstva financija izvijestili da nikome neće biti isplata ove godine i da novac neće biti isplaćivan retroaktivno za ovu godinu. Službenici ministarstava će sad prvo obilaziti općine koje su se prijavile, doći će i kod njih sljedeće godine, pa će tek onda na osnovu iskustva razraditi dodatna pravila. Pazin sa sedam susjednih općina već ima zajednički vrtić, knjižnicu, komunalno društvo za kanalizaciju, razvojnu agenciju, zajedničke funkcije za osnovnu školu, a prijavili su i komunalne redare, javnu vatrogasnu postrojbu, program pomoći u kući za starije osobe. Prema usvojenim kriterijima, za zajedničke ustanove ili tvrtke može se dobiti do pola milijuna kuna godišnje od države, a i dio novca za plaće službenika. To ovisi o razvijenosti, broju stanovnika, broju općina koje zajednički koriste uslugu. Sve to je trebalo izračunati Ministarstvo financija, ali zasad ne zna kako. Prema okvirnom izračunu iz Pazina, oni bi mogli dobiti oko 1,3 milijuna kuna godišnje.

- Prije gotovo tri mjeseca smo poslali prve prijave, ministar Ivan Malenica se stalno hvalio s tih 100 milijuna kuna, a na kraju oni neće biti potrošeni. Proći će mjeseci dok oni ne dogovore sustav i takvo nešto je zaista neozbiljno i razočaravajuće - kaže Jašić.

I Božo Lasić (HDZ), predsjednik Udruge općina i načelnik Konavla, potvrdio nam je da su i oni obaviješteni da se radi na novom pravilniku koji će onda omogućiti isplate. Ali uvjeren je da reforma nije propala i da će s vremenom mogućnost spajanja funkcija koristiti sve više općina.

- Na to će ih natjerati financijska isplativost i komunalne potrebe. Trebat će vremena da se sve posloži - kaže Lasić.

Općine i gradovi ovaj tjedan donose proračune. A u njima zbog sporosti birokracije ne mogu planirati dodatni obećani novac.

