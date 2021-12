Andrej Plenković uvodno se obratio na početku sjednice. Osvrnuo se na posjete Osijeku i Crnoj Gori.

Što se tiče korone, Plenković je rekao da su se susreli s direktorom za Europu WHO-u s kojim su razgovarali o stanju s pandemijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjednica Vlade

- Oni imaju politiku pet stabilizatora - cijepljenje je prvo, drugo je primjena booster doze, treće je nošenje maski, četvrto je prozračivanje i uz sve druge mjere, i peto je novi medicinski tretmani, a to se odnosi na lijekove protiv Covida. To je pet točaka, pet stupova kojima će WHO nastojati pomoći državama - rekao je.

Što se tiče Hrvatske, Plenković je rekao da se primjećuje pad trenda novozaraženih i pozvao sve na cijepljenje.

- Jako je bitno da budemo što zaštićeniji, i u konačnici imamo novi soj, ministar će vjerojatno o tome danas obavijestiti javnost ima li ga ili ne u Hrvatskoj, ali moramo biti vrlo oprezni - rekao je.

Prihvatili devet amandmana na proračun, pet oporbenih

Plenković je rekao da su odlučili prihvatiti devet amandmana na proračun od njih 470, četiri ih je iz vladajuće većine, a pet ih je oporbenih.

To su amandmani Veljka Kajtazija, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, zastupnika Željka Lenarta, Kluba zastupnika IDS-a, zastupnice Vesne Vučemilović, Klub zastupnika HNS-a, zastupnice Boške Ban Vlahek, Kluba zastupnika HDZ-a.

Ukida se Uredba kojom se ograničavala cijena goriva

Ministar Tomislav Ćorić rekao je kako je potrebno donijeti uredbu od prestanku važenja uredbe o naftnim derivatima.

- U proteklih gotovo dva mjeseca smo stabilizirali uvjete na domaćem tržištu, ali i očekivanja kupaca i javnosti. Uredba je ispunila cilj, i od idućeg dana ćemo dopustiti da trgovci slobodno formiraju cijene - poručio je.

- Nadamo se da do ovakvih situacija neće doći ubuduće - zaključio je.

Vlada je prihvatila Uredbu o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Podsjetimo, Vlada je sredinom listopada donijela uredbu prema kojoj trgovci naftnim derivatima u idućih 30 dana mogu prodavati Eurosuper BS 95, Eurosuper BS 98 i Eurosuper BS 100 po cijeni od 11.10 kuna po litri, dok se za Eurodizel BS odredila maksimalna cijena od 11 kuna po litri.

Vlada je tu uredbu produljila 11. studenog, no samo za naftne derivate bez dodanih aditiva.