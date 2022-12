Vlada odustala od tzv. priziva savjesti na rad nedjeljom: 'Ugrozilo bi se poslovanje...'

Mi smo htjeli horizontalno omogućiti da nedjelja bude posvećena obitelji i u onim situacijama u kojima nije nužno raditi nedjeljom, da radnik može odbiti taj rad, ali smo kroz prijedlog koji nije ušao u konačan tekst Zakona izuzeli od tog prava sve one radnike koji se zbog prijeke potrebe moraju odazvati pozivu poslodavca i sve one kojima priroda posla podrazumijeva rad nedjeljom. Nastao je šum u komunikaciji i ovu tematiku želimo temeljito sagledati kroz izradu novog Zakona o radu, poručio je ministar rada Marin Piletić nakon sjednice Vlade s koje su u saborsku proceduru uputili izmjene zakona o radu i trgovini.

Upitan znači li to onda da radnici neće moći odbiti rad nedjeljom, pozvati se na tzv. priziv savjesti na rad nedjeljom, ministar je odgovorio potvrdno.

- To se komuniciralo, ali nije bilo u prijedlogu zakona. Mi smo imali smo tri stavke - da ukoliko tjedni odmor ne može biti organiziran tijekom nedjelje radnik može odbiti raditi uz ova dva izuzetka, a to su prijeka potreba i narav posla. No, s obzirom na čitav niz konzultacija, ponajviše s mikro i malim poduzetnicima, na ovakav način kako smo zamislili i predstavili na GSV-u njihov rad bio bi doveden u pitanje. Posebno su tu komentari bili iz pružatelja socijalnih usluga, dakle, govorimo i o obiteljskim domovima gdje se skrb mora pružati 24 sata dnevno, sedam dana tjedno, tu su i zdravstveni radnici, segment poljoprivrede... I zbog toga nema, a niti je bilo, priziva savjesti - rekao je ministar.

