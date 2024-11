Vlada oslobađa povratnike u Hrvatsku 5 godina poreza. Ali to ne nosi ni cent onima s 2 djece!

Pet godina neplaćanja poreza na plaću. To je nova mjera koja će stupiti na snagu od Nove godine za sve one koji se vrate iz inozemstva u Hrvatsku. Uvjet je samo da su prije toga dvije godine boravili u inozemstvu. No iako se pet godina neplaćanje poreza na dohodak na prvi pogled čini kao golema olakšica, računica otkriva sasvim drugačiju sliku. Vlada ovom mjerom želi poboljšati demografsku sliku pa je paradoks da oni povratnici koji imaju djecu od ove mjere neće imati puno koristi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.