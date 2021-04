Vlada je na sjednici donijela odluku kojom se u Državnom proračunu za ovu godinu preraspodjeljuje ukupno 2,61 milijarda kuna, a radi saniranja posljedica epidemije bolesti covid-19.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić podsjetio je da je Zakonom o izvršavanju proračuna za ovu godinu, s obzirom na brojne neizvjesnosti oko pandemije koronavirusa, omogućeno da se, ako dođe do određene potrebe, sredstva mogu raspodjeljivati i iznad pet posto propisanih u okviru zakona o proračunu.

- Na ovaj način samo radimo samo jedno mosno financiranje unutar samog Državnog proračuna, a do izmjena i dopuna Državnog proračuna za ovu godinu, koji bi prema svim planovima trebao biti u lipnju - pojasnio je.

'Preraspodjelom se žele izvršiti obveze, poglavito one koje se odnose na dogovor s veledrogerijama'

A preraspodjelom ukupno 2,61 milijarde kuna se između ostalog žele izvršiti obaveze, naveo je Marić, poglavito one koje se odnose na dogovor s veledrogerijama, da se opskrba lijekova prema bolnicama, ljekarnama i svim ostalim zdravstvenim ustanovama odvija bez poteškoća.

Tako se preraspodjelom osigurava dodatnih 1,96 milijardi kuna na poziciji Ministarstva zdravstva za povećani transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

- Da ne bi bilo zabune, ovo su sredstva koja nedostaju HZZO-u i Ministarstvu zdravstva da bi ispunili naš dogovor, koji podrazumijeva tri mjesečne tranše u iduća tri mjeseca po 900 milijuna kuna, od čega 600 milijuna kuna otpada na bolnice, a 300 milijuna kuna na ljekarne - naglasio je dodavši kako se potrebna sredstva za to osiguravaju smanjenjem rashoda na pozicijama Ministarstva financija, u iznosu od 1,4 milijarde kuna, i Ministarstva znanosti i obrazovanja, u iznosu od 563 milijuna kuna.

Nadalje, u okviru financijskog plana Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike preraspodjeljuje se 600 milijuna kuna kako bi se osigurala sredstva za isplatu Covid dodatka umirovljenicima.

S pozicija Ministarstva turizma i sporta preraspodjeljuje se 20 milijuna kuna na pozicije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, to jest Ravnateljstva za robne zalihe, za nabavu brzih antigenskih testova za strane turiste.

Također, na pozicijama Ravnateljstva za robne zalihe osiguravaju se i sredstva od 25 milijuna kuna za nabavu zaštitne opreme i zaštitnih sredstava za potrebe sprječavanja zaraze koronavirusom.

Na pozicijama Ministarstva poljoprivrede preraspodjelom se za provedbu programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uslijed pandemije osiguravaju tri milijuna kuna, a dva milijuna za program pomoći malim proizvođačima mlijeka.

- Na ovaj način premostit ćemo sve izazove iduća dva i pol mjeseca do izrade samog rebalansa proračuna, u koji ćemo i ovu tzv. Covid preraspodjelu, kao i sve ostale do sada učinjene, objediniti i uputiti u Sabor - rekao je Marić.

Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti vrijedan 200 milijuna eura

Marić je izvijestio i kako su uspješno okončani pregovori između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti, u ukupnom iznosu od 200 milijuna eura.

- Krajnji korisnici će biti poduzeća iz privatnog sektora s više od 50 posto udjela u privatnom vlasništvu ili pod privatnom kontrolom i to mala i srednja poduzeća ili srednje kapitalizirana, kako bi što je moguće više neutralizirali, odnosno umanjili efekte Covida-19. Poseban naglasak je na one koje imaju izvoznu komponentu. Projekt je usmjeren i na one koji posluju u segmentima sa slabim pristupom financijskim uslugama i iz slabije razvijenih regija. Projekt ćemo usmjeriti i na poduzeća koja su u vlasništvu žena - istaknuo je Marić dodavši kako će se uz ovih 200 milijuna eura stvoriti potencijal za dodatnih 80 milijuna eura od strane privatnog sektora, odnosno poslovnih banaka.

Za ugovor o zajmu između te dvije institucije Vlada je ovlastila ministara financija da u ime Republike Hrvatske s IBRD-om potpiše ugovor o jamstvu.