Vlada prihvatila Pavićev paket zakona o mirovinskoj reformi

Vlada je u srijedu na sjednici usvojila paket od šest zakona mirovinske reforme koja je proteklih mjeseci digla buru među sindikatima i u javnosti.

- Cilj je učiniti mirovinski sustav dugoročno održivim, dati našim ljudima primjerene, tj veće mirovine, pokušati odgovoriti demografskim izazovima. Ono što je posebno važno, do sada smo već povećali mirovine za 6,39 posto. A ovom reformom narast će za tri posto minimalne mirovine, izbjeći ćemo scenarij po kojemu će oni koji tek trebaju ići u mirovinu ići u nepovoljniji položaj, rješavamo problem onih koji su do sada premalo mogli uplaćivati u drugi stup. Drugi i treći stup ostaju, unatoč svim onim tezama koje smo mogli slušati u javnosti u proteklom vremenu – poručio je premijer Andrej Plenković.

Ministar rada Marko Pavić poručio je umirovljenicima kako se ne trebaju bojati za svoje mirovine jer je njihova isplata neupitna, a njihov rast mogu očekivati dalje.

- Za onih 248.000 sa najnižim mirovinama od 1.srpnja iduće godine omogućit ćemo 3,3 posto povećanje mirovina. Također proširit ćemo za sadašnje, ali i buduće umirovljenike mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje cijele mirovine – rekao je Pavić.

Dodao je, nadalje, kako nema govora o nacionalizaciji i ukidanju drugog stupa već da je cilj reforme jačati ga i učiniti atraktivnijim.

- Umirovljenici koje imamo sljedeće godine, koji nisu uspjeli uštedjeti dovoljno u drugom stupu, oni bi u prosjeku imali 600 do 700 kuna manju mirovinu od sadašnjih umirovljenika. Za njih smo predvidjeli dodatak od 27 posto, odnosno ¾ od 27 posto koji su u drugom stupu – rekao je dodavši kako će umirovljenici u svakom trenutku odlaska u mirovinu moći birati što je povoljnije za njih.

Kako je pojasnio, 27 posto na dio doprinosa dobit će oni koji su uplaćivali do 2001., a oni koji su uplaćivali od 2001. dobit će 20,25 posto na uplate u prvi stup, plus ono što im pripada u drugom stupu.



Oni koji kombiniraju prvi i drugi stup, dodao je, mogu jednokratno uzeti 15 posto štednje iz drugog stupa, ali uz uvjet da i dalje kombinacijom prvog i drugog stupa imaju minimalnu mirovinu.



Nakon pregovora sa sindikatima, dodao je, produljenje radnog vijeka do 67. godine pomaknut će se na 2033. godinu. A u mirovinu sa 67 godina ići će samo oni koji ne uspiju osigurati 41 godinu staža.

- Oni koji rano ulaze na tržište rada, sa 18 godina, moći će ići u mirovinu sa 60 godina života, 41 godinu staža. A oni koji studiraju i uđu na tržište rada s 24 godine, moći će ići u mirovinu sa 65 godina života i 41 godina staža. Sa 67 godina ići će samo oni koji ne uspiju osigurati 41 godinu staža – istaknuo je dodavši kako žele jačati i treći mirovinski stup.

- Ukidamo ulazne naknade, u razvoju drugog stupa ukida se švicarska formula gdje će se mirovine iz drugog stupa indeksirati samo sa inflacijom što omogućava rast od pet do sedam posto, a u drugom mirovinskom stupu za one koji će dugo štedjeti do 2030. godine 1,2 milijarde kuna naknada ostat će na računima građana kojima je povećana štednja – rekao je Pavić.

Nadalje, umanjenje prijevremene mirovine koje je bilo od 0,10 do 0,34 posto po mjesecu, sad će biti za sve 0,34 posto, ali se povećava i nagrada u istom omjeru za 0,34 posto.

- Drugim riječima, ako odete godinu dana ranije u mirovinu, četiri posto će vam biti mirovina manja, ali ako godinu dana radite dulje, odnosno do pet godina, onda će vam mirovina biti četiri posto veća – objasnio je Pavić.

Sindikati zbog mirovinske reforme pozivaju sve građane u subotu u 12 na zagrebački Europski trg na prosvjed.

- U Hrvatskoj nema nikakvih uvjeta za produljenje životnog vijeka u punu mirovinu, a niti za povećanje penalizacije za odlazak u prijevremenu mirovinu, kao niti da se poveća dob za odlazak u mirovinu kod dugogodišnjih osiguranika – istaknuli su prije sjednice Vlade, ispred Banskih dvora, sindikati.

Poručili su Vladi da vrate mirovinski sustav na 65 godina starosti.

- Vlada pokazuje da se svrstala prema onome što od nje traži Europska komisija i Svjetska banka, a za građane ju je manje briga i manje stalo – istaknuli su dodavši kako Vlada manipulira i vara građane jednako kako je to radila i vlada Zorana Milanovića.

- Kad se već Vlada želi uspoređivati sa zemljama EU, gdje su dobnu granicu produžili na 67 godina, neka i u Hrvatskoj bude minimalna plaća 1000 eura, a prosječna plaća viša od 2500 eura – poručili su i uputili poruku i saborskim zastupnicima.

- Ako dignu ruku za ovaj zakon, digli su ruku protiv svoje djece i budućnosti građana Hrvatske – poručili su.



Pavić ih pita jesu li prespavali 2014. godinu kada je Milanovićeva vlada donijela prijedlog da se produljuje radni vijek do 67. godine od 2038. godine.

- Zašto se tada nisu bunili - pita se Pavić, a na konstataciju novinara da jesu, kaže da on to ne zna.

