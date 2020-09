'Vlada provodi odgovornu politiku u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije'

Vrijednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda povećana je za 0,5 posto, odnosno za 4,1 milijuna eura, a vrijednost uvoza smanjena za 5,2 posto, odnosno za 73,5 milijuna eura, poručuju iz Vlade

<p>Od početka izbijanja pandemije bolesti COVID-19, nizom hitnih interventnih mjera i aktivnosti Vlada je doprinijela normalizaciji stanja na tržištu poljoprivrednih proizvoda, a dodjelom potpora osigurala likvidnost hrvatskih poljoprivrednika i očuvanje radnih mjesta te ublažila posljedice prouzročene pandemijom. Vlada nastavlja provoditi dugoročnu i odgovornu politiku u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, usmjerenu prije svega na stvaranje održive poljoprivredne proizvodnje i ravnopravnijeg nastupa proizvođača na tržištu, poručuje Vlada u svom odgovoru <strong>zastupnici Marijani Petir</strong>, koja ih je upitala što su poduzeli kako bi poduprli i osnažili poljoprivredu.</p><p>U razdoblju od siječnja do svibnja, dodaju iz Vlade, vanjskotrgovinskom razmjenom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Republike Hrvatske, smanjen je deficit za 77,6 milijuna eura, odnosno za 14,6 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vrijednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda povećana je za 0,5 posto, odnosno za 4,1 milijuna eura, a vrijednost uvoza smanjena za 5,2 posto, odnosno za 73,5 milijuna eura.</p><p>- Također, na temelju dostavljenih podataka većine trgovačkih lanaca, u prvom polugodištu 2020., u odnosu na isto razdoblje prošle godine, otkupljene količine domaćeg povrća povećane su za 11,3 posto, a vrijednost otkupljenog voća povećana je za 18,7 posto - navode iz Vlade.</p><p>Programom potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. provedeno je devet mjera namijenjenih malim poljoprivrednim gospodarstvima ukupne vrijednosti 53 milijuna kuna. A usvojena je i mjera za interventni otkup viškova u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji, voćarstvu i povrćarstvu te otkup viškova drugih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača.</p><p>- Do sada je proveden interventni otkup tržišnih viškova mlijeka od malih mljekara u vrijednosti 2,5 milijuna kuna, a otkupljeni viškovi ustupljeni posrednicima u lancu donirane hrane - kažu dodajući kako je Ministarstvo poljoprivrede donijelo paket od 11 dodatnih mjera pomoći poljoprivrednicama, ribarima i drvno-prerađivačkoj industriji, za osiguranje likvidnosti i/ili postojeće razine zaposlenosti, vrijedan gotovo 350 milijuna kuna.</p><p>Provedena je, nastavljaju, izvanredna mjera pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19 te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara, ukupne vrijednosti devet milijuna kuna, a u sklopu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, uvedene su dvije privremene i izvanredne mjere - mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjera Potpora za krizno skladištenje vina.</p><p>- Kvota vina za destilaciju za koju će se dodijeliti potpora je 6,5 milijuna litara, a ukupan iznos potpore iznosi 38,3 milijuna kuna. Kvota vina za skladištenje za koju će se dodijeliti potpora je 2,7 milijuna litara, a ukupan iznos potpore u mjeri iznosi pet milijuna kuna - naveli su iz Vlade.</p><p>Državama članicama, dodali su još, omogućeno je programiranje nove mjere unutar programa ruralnog razvoja, a namijenjene ublažavanju posljedica pandemije bolesti COVID-19. Ukupna alokacija mjere za razdoblje 2014. - 2020. iznosi dodatnih 360 milijuna kuna i utrošit će se do 30. lipnja 2021.</p><p>- U pripremi su izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, kojima će se proširiti obuhvat proizvoda i obveznika Zakona te popis nepoštenih praksi, u cilju osiguravanja učinkovitijeg postupanja i suzbijanja nepoštenih trgovačkih praksi - zaključili su.</p>