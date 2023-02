Vlada zabranjuje rad nedjeljom, neće moći raditi ni pekarnice?!

Imamo konačni prijedlog Zakona o trgovini, šaljemo ga na drugo čitanje u Sabor. Ministar Filipović će predstaviti detalje. Vjerujemo da će to pridonijeti kvalitetnom funkcioniranju svih. Željeli smo to napraviti da to bude održivo i kvalitetno i konzultirani su svi zainteresirani - rekao je Plenković na početku sjednice vlade.

Vlada je u sabor uputila konačni prijedlog Zakona o trgovini prema njemu radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac raspolažući maksimalnim iznosom fonda od 90 sati, koje raspoređuje u razdobljima od ponedjeljka do subote.

Naime, u konačnom prijedlogu zakona predviđa se 16 nedjelja u godini koje su radne. Kojim će nedjeljama prodajni objekti biti otvoreni određuje sam trgovac u skladu sa svojih potrebama, sezonalnosti, mikrolokacijom i drugim faktorima koji utječu na individualnu procjenu.

Najčitaniji članci