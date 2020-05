'Vladajući trebaju sad slušati poduzetnike više nego ikad'

Iako je prodaja u ljekarnama višestruko porasla za neke proizvode, a pojedini pogoni u farmaciji rade punim kapacitetima, teško da kriza izazvana koronom neće okrznuti i farmakoindustriju. Gospodarske je štete je još teško procijeniti, ali svi makroekonomski pokazatelji govore da će prihodi kućanstva i kupovna moć pasti, a onda i da će pasti i potražnja za proizvodima i uslugama. Ali u krizi treba zadržati hladnu glavu i proširiti sliku jer će i kriza proći, sada treba čuvati radnika.

Poručuje to Ivo Usmiani, predsjednik Upravnog odbora Jadranskog galenskog laboratorija (JLG), koji se pridružio kampanji Styria Media Groupe "Budite heroji koje Hrvatska treba".

Rođeni Pažanin, koji je svoje poslovno carstvo izgradio u Rijeci, odavno je shvatio da je Hrvatska premala za veći poslovni uspjeh pa se, zahvaljujući svojoj kreativnosti, JLG nametnuo na svjetskom tržištu. U razgovoru s nama kaže kako su on, i drugi kolege u farmaceutskim kompanijama, svjesni goleme uloge u korona krizi.

Svjesni smo svoje odgovornosti pri normalnoj opskrbi tržišta i naši brendovi poput Aqua Marisa, Vizola S, Septogala, Paracetamola JGL, a naročito dezinficijensa naše tvrtke Adrialab služe za higijenu ili prevenciju širenja virusnih oboljenja. Neizvjesno je što će se događati na našim ključnim tržištima. Uzmite samo primjer s padom potražnje za energijom i naftom, što se odmah dogodilo, a što se očekivano reflektira na devalvaciju valuta u Rusiji, Kazahstanu i nekim drugim zemljama u kojima i JGL posluje. Ostali problemi podrazumijevaju sve ono što je posljedica zatvaranja granica, smanjenog transporta, otežane logistike i slično, s čime je moguće da ćemo se susretati sve češće. Ali u kriznim situacijama, ma koliko loše i neizvjesno sve skupa u nekom trenutku izgledalo, treba zadržati hladnu glavu i imati fokus na širu sliku. Naime, i ova će kriza proći, baš kao i sve prije nje. Važno je učiniti sve kako bismo sačuvali radna mjesta, a istovremeno gledali i u razdoblje nakon krize, kada će nam svaki od radnika itekako trebati - ukazuje naš sugovornik. Za čelnika JGL-a Vlada ima sada priliku vratiti dio proizvodnje sirovina koje su potrebne farmaceutskoj industriji koja je u Hrvatskoj jaka

Nastavlja kako se odavno raspravljalo o tome kako je teško naći specijalizirane stručnjake i zadržati ih u Hrvatskoj, a gubitak takvih ljudi je užasno velik problem na duže staze. Ponavljajući da će "kriza proći", ističe da su stručnjaci i inovativci, njihova ekspertna znanja i vještine, u ovoj su krizi vrlo važni jer daju neke nove poglede na biznis i neke nove ideje.

- Traže se sasvim drugačiji pristupi poslu i čini mi se da će, nakon krize, puno toga biti drugačije. Mijenjaju se kupci, mijenja se društvo. Zato moramo dobro pratiti što od nas svaki kupac sada očekuje, kako mu najbolje odgovoriti, ali i pratiti što rade sve zemlje u svijetu jer smo se svi zatekli u istoj situaciji. Oni, koji budu najfleksibilniji u ovoj krizi će i izaći kao pobjednici. U JGL-u konkretno, naši timovi koriste ovo vrijeme za pripremu nekoliko strateških, tehnoloških projekata koji će dodatno ojačati naše proizvodne i razvojne kapacitete. Također, vrlo posvećeno se bavimo formulacijom razvoja strategije u odabranim terapijskim segmentima - kaže Usmiani.

Nastavlja kako je kriza do kraja ogolila strukturu i ovisnost našeg BDP-a o turizmu i rentijerstvu i iznova pokazala koliko je važno imati vlastitu proizvodnju. Sa žaljenjem ističe kako su, pod pritiskom cijena i zbog kratkoročnih ušteda, proizvodnja sirovina i aktivnih supstancija iz Europske unije, pa i Hrvatske, prebačene u Kinu i Indiju, koje imaju jeftiniju radnu snagu te manje ekološke zahtjeve.

- Smatram da je ovo prilika da naša Vlada ozbiljno pristupi industrijskoj strategiji, te da vrati dijelove proizvodnje nazad. Ono što ispred HUP-ove Udruge proizvođača lijekova već odavno ukazujemo, a što i sada posebno izlazi na vidjelo, jest strateški značaj farmaceutske proizvodnje za zaštitu zdravlja građana. Proizvođači lijekova skrbe o zaštiti pacijenata i sigurnosti lijekova te su vitalno zainteresirani da proizvodi na kvalitetan način dođu do pacijenata. Mi u Hrvatskoj imamo visokorazvijenu farmaceutsku industriju koja je ujedno i najveći partner domaćeg zdravstvenog sustava - kaže Usmiani.

Za Usmianija kriza je prilika da se naprave promjene, naprave nove strategije. Kaže kako treba sada čuvati radnika, jer će kriza proći

Otvarajući raspravu o domaćim proizvodima i može li se pomoći vlastitom gospodarstvu tako da svi svjesno kupujemo ono što se proizvelo u zemlji, kaže da će sam osobno rado dati prednost domaćem i dodaje:

- Ali samo ako vjerujem u njega i mislim da je zaista dobar i kvalitetan te da mi nosi mi pravu vrijednost za novac. Vjerujem da se takvom idejom svi mi vodimo u izboru, a i mi u JGL-u vodimo se tom mišlju kada kreiramo proizvode. No, bilo bi nekorektno reći da manje volimo naše kupce izvan Hrvatske jer biraju nas, a ne neke domaće tvrtke. I iza toga stoji puno rada, truda i ulaganja da budemo bolji i konkurentniji - ističe naš sugovornik.

Zato smatra da država treba biti učinkovita, da treba smanjiti porezni opterećenje te tako osigurati kupovnu moć građana, a onda bi i domaće tvrtke imale globalnu konkurentnost.

- Trenutni model upravljanja prema kojemu država kroz poreze uzima građanima i tvrtkama, a financira gubitaše i tržišno neodržive kompanije, pokazuje se poguban! Apsolutno preferiram domaću proizvodnju koja je održiva i konkurentna, bez prisilnih preraspodjela i subvencioniranja. Mnoge domaće firme doprinose domaćem gospodarstvu, zapošljavanju, plaćanju poreza... Ali, sve to skupa bez konkurentnog proizvoda, na žalost, nije dovoljno. Na državi je da uspostavi dobar okvir za poslovanje tim tvrtkama, a na tvrtkama da budu najbolje u onome što rade i konkurentne s najboljima u svijetu - kaže Usmiani.

Osvrćući se na JGL kaže da je ta tvrka organski rasla i od male domaće farmaceutske kompanije postali respektabilan globalni igrač, posebno cijenjen u segmentima oftalmologije i ORL-a.

- Mi domoljublje pokazujemo plaćanjem poreza, ulaganjem u lokalnu zajednicu, zadržavanjem tvrtke u državi, unatoč svim poteškoćama s kojima se ponekad susrećemo... Ali, ne možete očekivati od kupaca da vas biraju samo zato što ste Hrvati. Kupci se moraju osjećati dobro koristeći vaš proizvod, moraju biti ponosni što ste baš vi njihov prvi izbor, što ste najbolji u konkurenciji - ukazuje Usmiani.

Digitalizacija i robotizacija, ističe Usmiani, nameću dinamiku da se stvari brzo mijenjaju te se tome treba prilagođavati. U vremenima obilja proizvoda i globalne konkurencije, za njega je osnovno pitanje kako biti drugačiji i prepoznatljiv te kako čak i nadmašiti očekivanja kupaca.

- Uz to, u JGL-u smo vrlo rano shvatili da je Hrvatska malo tržište, jedan kvart Moskve, tržište na kojemu ne možemo graditi konkurentnost proizvoda zbog ekonomije obujma. Naša je kompanija ovisna o izvozu i internacionalizaciji proizvoda i brendova. Smatram da svaki kupac uvijek promišlja za što daje novac i bira ono što je najbolje za njega. Ako je to što je najbolje za njega ujedno i najbolje za domaću firmu ili industriju, znači da smo kao država uspjeli. A kako ćemo doći do toga - mislim da je baš sada pravi trenutak za takvu analizu i promjene koje trebamo napraviti. Kriza će nam razgolititi puno toga i već mnogi poduzetnici ističu koji je put u promjene da ojačamo gospodarstvo. Na vladajućima je da slušaju poduzetnike više nego ikada, a na nama je da iskoristimo trenutak i promijenimo sve što možemo i moramo bolje - oštar je Usmiani.

Kaže kako je Vlada u početku dobro reagirala, ali da je sad vrijeme da svi zajedno iz ovoga izađemo jači i čvršći za bilo koju buduću krizu.

- To ćemo postići samo time da budemo najbolji, teško da će nas netko birati samo zato jer mu mi to kažemo. Budimo najbolji, pa uspjeh neće izostati - kaže naš sugovornik.

Za oglašavanje kaže da je ono uvijek potrebno jer pomaže da dođu do kupaca, da ih se upozna s proizvodima i onime u čemu je netko bolji od konkurencije. - Mi se, primjerice, i sada oglašavamo i ističemo našim građanima prednosti proizvoda koji su dobri za njihovo zdravlje. Ne mislim da će koronavirus utjecati na povjerenje potrošača. Ono će se i dalje temeljiti na odnosu koji se stvarao i prije ove krize. A na svima nama je da eventualno nađemo nove načine pristupa tim korisnicima, s obzirom da su nam se životi i načini djelovanja dosta promijenili. Nastavlja i kako uvijek treba imati na umu ono - misli globalno, djeluj lokalno. - S obzirom da je danas cijeli svijet na dlanu, svakome tko ima dobru ideju i spreman je za nju na puno rada i odricanja, onda je i pristup medijima, bilo klasičnima ili online medijima, neminovan. A na tim medijima je da nađu način kako će najbolje ispuniti planove svojih oglašivača. O tome kojoj se publici obraćate ovisi, dakako, i kako ćete im se obratiti i kako planirate doći do njih. U tome važnu ulogu imaju domaći mediji, ali i svi moderni alati i tražilice kojima vrlo precizno određujete ciljeve i mjerite njihov uspjeh - smatra Usmiani.