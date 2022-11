'Vladina politika nije dobra, a inflacija stišće' - kaže stručnjak. Recesija manje zlo od inflacije?

Gospodarski rast usporava, objavila je Hrvatska narodna banka. Znači li to da nam recesija kuca na vrata? Ekonomski analitičari pojašnjavaju da usporavanje rasta ne znači i recesiju, no nije isključeno da će iduće godine do nje doći. Kako dodaju, između dvije opasnosti - ovako visoke inflacije i blaže recesije - izabrati treba recesiju jer bi nas, ovim tempom, inflacija sve skupa ubrzo osiromašila, čak i one dobrostojeće. Zato središnje banke povećavaju kamatu na kredite ne bi li se tako smanjila količina dostupnog novca, time i potrošnja te, posljedično, cijene.