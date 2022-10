'Vlak duh' još uvijek plaši NATO. Analitičar tvrdi: 'Pravu istinu znaju samo Putin i suradnici'

Sumnjive snimke vlaka ruskih željeznica, za kojeg se smatralo da vozi rakete s nuklearnim oružjem, uplašile su javnost zbog priče da je krenuo prema Ukrajini. Na videima s proruskih Telegram kanala bila je prikazana kompozicija s vojnom opremom koja se kreće negdje u središnjem dijelu Rusije. Iako na prvu na njemu nije bilo ništa sporno, kako piše ukrajinski Kyiv post, na vagonima su se nalazila oklopna vozila Vistrel s borbenim modulima Spitsa. Ona su, prema informacijama zapadnih analitičara, korištena samo u 12. glavnoj upravi Ministarstva obrane Rusije. A upravo je ta uprava zadužena za skladištenje i premještanje nuklearnog oružja.

No detaljna analiza, za koju je trebalo više obavještajnog rada, pokazala je kako se radilo o zbilja običnoj kompoziciji no s podmetnutom informacijom kako bi se izazvao strah kod ljudi. Novinari su saznali da je vlak krenuo iz jedinice 14118, koja se nalazi u blizini sela Abramovo. Prema administrativnoj podjeli zbilja pripada famoznoj 12. upravi, no po podacima NATO-a ono se ne spominje kao jedno od onih mjesta gdje je moguće skladištenje nuklearnog oružja.

Prevozili opremu za vježbu?

Na tu informaciju upozorio je William Alberque, bivši voditelj NATO-ovog Centra za kontrolu naoružanja, razoružanje i neširenje oružja za masovno uništenje. On pretpostavlja kako su najvjerojatnije prevozili opremu koju će koristiti na poznatoj godišnjoj vježbi 'Grom'.

- Ta 12. glavna uprava Ministarstva obrane Ruske Federacije ima centar za obuku i taktiku južno od mjesta smještaja vojne postrojbe. Željeznički odvojak joj je prometno najbliži, a središte za obuku nalazi se svega nekoliko kilometara na asfaltiranoj cesti. Dio opreme vlaka mogao bi, u teoriji, još biti na mjestu - rekao je Alberque za Radio Svoboda.

Centar za borbu protiv dezinformacija, radno tijelo Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine, kaže kako ovim činom Rusija koristi informacijski terorizam kako bi izvršila pritisak na Ukrajinu. Tvrde kako ih time žele prisiliti na pregovore po njihovim uvjetima šireći glasine kako pripremaju nuklearni napad na Ukrajinu.

Kakva god istina o naoružanju bila, raketni inženjer i analitičar Instituta za proučavanje hibridnog ratovanja Vilko Klasan, kaže kako se radi o tipičnom 'pokazivanju mišića'. Kaže kako nitko sa sigurnošću, osim samog ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovih najbližih suradnika, ne zna pravu istinu o pravom nuklearnom vlaku.

Jedan je čak u muzeju

- Taj vlak je projekt iz 80-ih godina. Jedan je čak i izložen u muzeju. Iako je bio zaboravljen, Putin ga je prije nekoliko godina odlučio reaktivirati. Priča leži u tome da imaju 145.000 kilometara pruge te da sve to koriste kako bi sakrili tajni vlak. Zapravo je čudno koliko ga mogu sakriti, jer se sve vidi satelitima, no oni ne mogu iz svemira znati jesu li u njemu zbilja rakete s nuklearnim bojnim glavama - kaže Klasan.

Naime, do kraja 2002. bilo je 12 takvih vlakova. Da bi ispalili raketu morali bi stati na točno određenom pripremljenom mjestu. Nastavak pokazivanja nuklearnog oružja vidi kao Putinovu prijetnju svijetu. Ona je, opisno, iz rizika prešla u veći stupanj čim ju je Putin spreman koristiti.

- On je zbilja neuračunljiv i zato bih potvrdio njegove riječi da ne blefira. No čim on to upotrijebi, otvara 'pandorinu kutiju'. NATO će morati odgovoriti, a dalje svijeta više nema - kaže Klasan. A da sve upućuje na to, kaže analitičar, govori i činjenica da Putin trenutno gubi konvencionalni rat. Na to nije računao te je ugrozio i vlastiti život. Zbog toga ne smije uzmaknuti.

- Ako se ovo nastavi, Rusi će slati još više ljudi u rat, a Zapad će slati sve više oružja Ukrajincima. To je nastavak teške eskalacije i tu neće biti pobjednika. Kako bi se uopće mogao opisati pobjednik kad je toliko mrtvih - pita Klasan. Dodaje kako bi zaraćene strane čim prije trebale krenuti pričati o miru i kompromisima.

- Ne možete ih zatvoriti u sobu, kao u Daytonu, i reći im da ne izlaze dok se ne dogovore. Za mir će morati raditi i njihovi saveznici kako bi djelovale na njih kroz interese - kaže Klasan.

